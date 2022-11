Continua l'alternanza di modelli diversi in cima alla classifica delle auto più vendute in Europa. A ottobre 2022, ci fanno sapere le graduatorie pubblicate da Jato Dynamics, la Peugeot 208 torna a essere l'auto con più immatricolazioni nell'Europa allargata a 27 Paesi, cosa che non accadeva da luglio.

Lo scorso mese la 208 è stata infatti targata in 17.075 unità, segnando una crescita del 23% rispetto a ottobre 2021. La cinque porte francese ha battuto di pochissimo la Volkswagen Golf (17.038 pezzi) che segna quasi un raddoppio delle vendite (+96%).

Peugeot 208 Volkswagen Golf Dacia Sandero

Terza nel ranking europeo è un'altra delle protagoniste del mercato continentale negli ultimi mesi, quella Dacia Sandero che mette a segno 16.147 immatricolazioni (+18%).

La Top 10 conferma la Fiat 500 al quarto posto

Subito fuori dal podio c'è ancora una volta la Fiat 500 con 16.117 unità, la somma delle versioni con motore termico e le elettriche, con un incremento del 24%.

Fiat 500

Un forte aumento mensile delle vendite lo fanno poi segnare, nella Top 10, le Toyota Yaris e Yaris Cross, rispettivamente quinta e nona col +141% e +165%. In calo, ma ancora al settimo posto, c'è un'ex regina come la Renault Clio al -8%.

Posizione Modello Unità Variazione su ottobre 2021 1 Peugeot 208 17.075 +23% 2 Volkswagen Golf 17.038 +96% 3 Dacia Sandero 16.147 +18% 4 Fiat/Abarth 500 16.117 +24% 5 Toyota Yaris 16.039 141% 6 Volkswagen T-Roc 13.378 +11% 7 Renault Clio 13.167 -8% 8 Citroen C3 12.248 +6% 9 Toyota Yaris Cross 12.271 +165% 10 Opel/Vauxhall Corsa 11.560 +1%

Crescono ancora ibride plug-in ed elettriche

Le auto ricaricabili alla spina, ovvero le elettriche e le ibride plug-in, fanno registrare a ottobre 2022 una crescita complessiva del 15% rispetto allo stesso mese del 2021. Nello specifico le elettriche segnano un +15% e le plug-in un +13%.

Volkswagen ID.4

A guidare la classifica delle elettriche più vendute a ottobre c'è la Volkswagen ID.4, seguita dalla ID.3 e dalla Fiat 500 elettrica. Qui la Top 10 delle elettriche a ottobre in Europa.

Ford Kuga PHEV

Tra le auto ibride plug-in prevale ancora una volta la Ford Kuga, con la Hyundai Tucson al secondo posto e la Lynk & Co 01 terza in forte crescita (+133%).