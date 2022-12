Possibile alternare a un anno praticamente privo di novità come il 2022 uno che invece concentra ben tre possibili lanci come pare avverrà per Tesla nel 2023? Sì, perché a ben guardare la Casa di Elon Musk è tra quelle che hanno patito maggiormente problemi legati al Covid e all'approvvigionamento dei componenti e una parte delle novità in arrivo è semplicemente molto in ritardo sui piani originari.

Dunque, mentre iniziano le consegne delle Model S e Model X nelle nuove versioni Plaid, la conferma dell'avvio della pre-produzione fa ben sperare sull'annunciato arrivo del pick-up Cybertruck. Sul fronte delle sportive il 2023 è anche l'anno in cui Musk rispolvererà la Roadster con l'attesa seconda generazione. Inoltre, qui con più continuità, si attende anche l'evoluzione della Model 3.

Ecco quindi le novità di Tesla per il 2023:

Tesla Model 3 restyling

Più che semplici voci quelle che circondano l'aggiornamento, non superficiale, dell'attuale modello di accesso alla gamma Tesla: La nuova Model 3 sarà rinfrescata esteticamente, almeno a giudicare da qualche esemplare mascherato visto sui social, e soprattutto avrà un importante upgrade tecnologico sottopelle.

Tesla Model 3 2022

Le indiscrezioni raccolte fin qui sul "Progetto Highland" parlano di una parziale riprogettazione che dovrebbe rendere la berlina più facile e veloce da produrre riducendo i componenti, oltre che più moderna ed efficiente.

Le foto-spia sembrano indicare la presenza di nuove telecamere nei fari e modifiche al posteriore, mentre all'interno puà darsi che si adottino la strumentazione digitale della Model S, con il nuovo monitor centrale da 17"e il volante "joke". La presentazione dovrebbe avvenire nel terzo trimestre.

Nome Tesla Model 3 Carrozzeria Berlina 5 posti Motori Elettrici Data di arrivo terzo trimestre 2023 Prezzi Da definire

Tesla Model X Plaid

L'aggiornamento di gamma del SUV medio-superiore Model X è stato presentato a fine 2021, ma l'apertura degli ordini per l'Italia è arrivato soltanto lo scorso aprile e le consegne sono indicate per fine 2022-inizio 2023. Il grande SUV è tra i modelli che hanno visto più ritardi, in parte per la sua complessità costruttiva.

Tesla Model X Plaid

La versione Plaid ha nuovi motori ad alte prestazioni con rotori rivestiti in carbonio, per una potenza complessiva di ben 1.020 CV, 262 km/h di velocità massima e autonomia di 528 km. Prezzo sui 145.000 euro.

Nome Tesla Model X Plaid Carrozzeria SUV Motori Elettrici Data di arrivo primo trimestre 2023 Prezzi Da 144.900 euro

Tesla Model S Plaid

Come Model X ma più bassa, lunga e veloce, la Model S Plaid inizia anch'essa le consegne tra fine 2022 e le prime settimane del 2023 ed è stata resa ordinabile anche per il pubblico italiano otto mesi fa.

Tesla Model S Plaid 2021

Nel suo caso, fermo restando il doppio motore e i 1.020 CV, l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 2,1 secondi e la velocità massima arriva a 322 km/h. L'autonomia dichiarata è di 600 km, il prezzo di 141.000 euro

Nome Tesla Model S Plaid Carrozzeria Berlina 5 posti Motori Elettrici Data di arrivo primo trimestre 2023 Prezzi Da 141.990 euro

Tesla Roadster 2023

La Roadster è stata la prima Tesla prodotta in serie: con telaio di derivazione Lotus, ha venduto 2.500 unità tra il 2008 e il 2012 facendo capire di cosa poteva essere capace il visionario imprenditore Musk. La seconda è stata annunciata nel 2017 con arrivo nel 2020, ma da quel momento è iniziata una girandola di rinvii, l'ultimo dovuto al Covid e a problemi di gestione delle produzioni, che ha fissato la data finale per il 2023.

Tesla Roadster 2023

Questa l'ultima rettifica in ordine di tempo, e con i preordini aperti (per l'Italia caparra di 4.000 euro e anticipo di altri 39.000 da versare entro 10 giorni), il mondo si aspetta di vedere l'auto nei prossimi 12 mesi, magari per l'estate. Di lei, fidandoci della concept, sappiamo che dovrebbe avere il tetto rimovibile tipo "Targa" e una versione speciale con motori di derivazione Space X per uno 0-100 km/h in 1,1 secondi.

Nome Tesla Roadster Carrozzeria Roadster/Targa 2 posti Motori Elettrici Data di arrivo Metà 2023 (da confermare) Prezzi Da comunicare

Tesla Cybertruck

Nessun modello ha fatto parlare tanto di sé come questo pazzesco pick-up dalle forme spigolosissime e dalla gestazione incredibilmente sofferta. Presentato come concept nel 2019, con l'obiettivo di andare in vendita nel 2020, il modello sarebbe ora pronto a cominciare la sua carriera.

Tesla Cybertruck

La fabbrica texana di Austin che lo produrrà regolarmente da metà 2023 avrebbe infatti terminato l'allestimento delle linee e i primi esemplari preserie sarebbero addirittura già stati assemblati. I preordini, che a quanto pare hanno superato il milione e mezzo di unità "impegnate", sono però al mento stati fermati sui principali siti, Italia compresa. E resta la curiosità su quali modifiche siano state effettuate rispetto al prototipo.