Di recente abbiamo scritto che la Tesla Model 3 rinnovata arriverà nel terzo trimestre 2023 con un look esterno rinfrescato e interni in stile Model S. Il progetto, noto come "Highland", si svela ancora un po' grazie a Twitter, dove sono state pubblicate delle foto che mostrano quello che molto probabilmente è un prototipo dell'imminente restyling della Model 3.

Le camuffatura nasconde gran parte dell'anteriore e del posteriore, ma i dettagli che emergono sono parecchi. L'utente di Twitter omg_Tesla/Rivian ha scattato queste foto in un parcheggio di Santa Cruz, in California, segno che è qui che stanno andando avanti i lavori di collaudo.

Cosa si vede nelle foto

Dalle immagini sembra che l'angolo superiore del faro abbia una telecamera, dettaglio che il modello attuale non possiede. Se così fosse, è probabile che la telecamera serva a eliminare un angolo morto e che aiuti a migliorare la capacità del veicolo di "vedere" durante la guida autonoma.

Considerando che gran parte della parte anteriore è nascosta sotto il rivestimento mimetico, è probabile che il restyling della Model 3 abbia un paraurti anteriore ridisegnato. In particolare potrebbero essere del tutto nuovi i fari anteriori, mentre i parafanghi dovrebbero rimanere molto simili (se non uguali) agli attuali.

Come sarà dietro

Anche la parte posteriore di questa Tesla è pesantemente camuffata, con gli indicatori di direzione che fanno capolino. Qui i fanali posteriori potrebbero mantenere il vecchio design, mentre l'intero paraurti (che ora è nascosto) potrebbe cambiare, così come il cofano del bagagliaio.

Come potrebbe essere dentro la nuova Model 3? Come abbiamo scritto qualche giorno fa, il restyling della Model 3 potrebbe adottare la strumentazione digitale con un nuovo monitor centrale da 17", come quello presente sulla Tesla Model S. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere l'articolo "La Tesla Model 3 si prepara per il restyling. Arriverà nel 2023" online su InsideEVs.it.