La Aceman si prepara a fare il suo ingresso nella gamma MINI. Il crossover elettrico è stato svelato per la prima volta lo scorso luglio sotto forma di concept e negli ultimi mesi è sceso in strada per i primi test ufficiali.

Nelle nuove foto spia, la MINI è stata ripresa nel mezzo del traffico cittadino di Monaco di Baviera, con una carrozzeria ancora completamente camuffata.

Prenderà il posto della Clubman?

Il fatto che la MINI sia ferma in mezzo a tante altre auto consente di avere un’idea più precisa delle sue proporzioni.

Anche se all’apparenza può sembrare una “semplice” Countryman elettrica, in realtà l’Aceman sarà più piccola di quest’ultima, tanto che, secondo alcuni rumors non confermati, potrebbe andare a sostituire la Clubman. Le dimensioni dell’Aceman, quindi, dovrebbero attestarsi intorno ai 4,1/4,2 metri, mentre la nuova generazione della Countryman dovrebbe crescere fino a 4,4/4,5 metri.

Inconfondibilmente MINI

Sotto pelle, la Aceman avrà una nuova piattaforma co-sviluppata dal Gruppo BMW e dalla cinese Great Wall, ma il design sarà fedele al family feeling di MINI. Come si vede dalle foto, il frontale conserverà le caratteristiche luci di forma circolare, mentre nel posteriore s’intravede il disegno della Union Jack nei fari.

Al tempo stesso, nel modello di serie la targa sarà posizionata in modo più classico sotto il dettaglio nero sul portellone.

Come per tutti i modelli MINI ci si aspetta un elevato grado di personalizzazione, con tetti colorati, strisce longitudinali e numerosi stili per cerchi in lega e dettagli dell’abitacolo.

Ci sarà tempo, comunque, per raccogliere altre informazioni sulla Aceman, dato che il debutto potrebbe avvenire a 2023 inoltrato. L’arrivo in concessionaria, invece, sarebbe previsto per la fine dell’anno prossimo o per l’inizio del 2024.