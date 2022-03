Lunghezza: 4.446 mm

Larghezza: 1.839 mm

Altezza: 1.510/1520 mm

Passo: 2.679 mm

Bagagliaio: min. 420/450 (345 per Plug-in) max 1.505 (1.400 per Plug-in)

La Cupra Formentor è il primo modello completamente dedicato al giovane brand sportivo nato da una costola di Seat, ed è quello che ne esprime meglio il carattere, dinamico ma anche ricercato. Ha una fisionoma a metà strada tra una crossover e un SUV-Coupé che fa dell'aspetto atletico il suo principale biglietto da visita, senza per questo rinunciare a spazio per persone e bagagli.

Cupra Formentor, le dimensioni

Compatta ma slanciata, la Cupra Formentor è lunga meno di 4,5 metri, per la precisione dai 4.446 ai 4.500 mm esatti a seconda della versione, larga 1.839 mm e alta intorno ai 1.530, anche qui con un margine di 10 mm che dipende dall'assetto, più basso sui modelli con le prestazioni maggiori.

Sono misure tutto sommato contenute per un modello compatto e sportivo che ambisce a misurarsi con i SUV premium, mascherati da un design originale e aggressivo che la fa sembrare più imponente. Il passo, ovvero la distanza tra il centro delle ruote anteriori e posteriori, misura invece 2.679 mm, generoso in rapporto alla lunghezza addirittura maggiore di altri modelli dalle misure più abbondanti.

Cupra Formentor e-Hybrid

Cupra Formentor, bagagliaio e abitabilità

Il bagagliaio della Cupra Formentor ha una capienza differente a seconda della versione. Il valore massimo indicato dalla Casa è di 450 litri per i modelli a trazione anteriore e scende a 420 per quelli con trazione integrale 4Drive, che perdono qualcosa nel doppio fondo, sacrificato quasi per intero sulle varianti ibride plug-in che infatti dichiarano invece 345 litri.

Nessun sacrifico invece nell'abitacolo, che a causa della linea affusolata può risultare un po' più opprimente alle persone più alte ma che offre abitabilità sufficiente a 4 adulti di media corporatura e un bambino.

Cupra Formentor e-Hybrid, posteriore Cupra Formentor e-Hybrid, bagagliaio Cupra Formentor e-Hybrid, sedili posteriori

La gamma motori è ricca, specie da quando sono arrivate le varianti ibride plug-in ad aggiungersi ai benzina TSI 1.5, 2.0 e 2.5 (il 5 cilindri riservato alla VZ5) e ai turbodiesel 2.0. Complessivamente ci sono ben 8 diverse motorizzazioni e un totale di 10 versioni contando le combinazioni con il cambio DSG e la trazione integrale dove disponibile.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.5 TSI/DSG 150 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 2.0 TSI 4Drive DSG 190 CV Benzina Integrale, cambio automatico 2.0 TSI DSG VZ 245 CV Benzina Anteriore, cambio automatico 2.0 TSI 4Drive DSG VZ 310 CV Benzina Integrale, cambio automatico 2.5 TSI DSG 4Drive VZ5 390 CV Benzina Integrale, cambio automatico 2.0 TDI/DSG 150 CV Gasolio Anteriore, cambio manuale o automatico 1.4 e-Hybrid DSG 204 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio manuale o automatico 1.4 e-Hybrid DSG VZ 245 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio automatico

Cupra Formentor, concorrenti con misure simili

Nel caso della Cupra Formentor le rivali più dirette sono i SUV compatti premium o quelli dalla forte connotazione sportiva, con lunghezza tra i 4,4 e i 4,5 metri. Ecco le rivali delle versioni benzina e diesel

DS 4: 4,40 metri

4,40 metri Mazda CX-30: 4,40 metri

4,40 metri Jeep Compass: 4,40 metri

4,40 metri Nissan Qashqai: 4,43 metri

4,43 metri Peugeot 3008: 4,45 metri

4,45 metri Hyundai Tucson: 4,50 metri

4,50 metri Volkswagen Tiguan: 4,51 metri

4,51 metri Kia Sportage: 4,52 metri

4,52 metri Alfa Romeo Tonale: 4,53 metri

Qui invece i rivali specifici delle versioni ibride plug-in. Sulla Formentor sono tutte a trazione anteriore mentre alcune concorrenti offrono anche, o esclusivamente, quella integrale