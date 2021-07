Tra i miti dell'auto made in USA un posto d'onore va sicuramente riservato alla Chevrolet Camaro, la muscle car di General Motors capace di cavalcare decenni con quel V8 dalla cavalleria sempre più potente, fino ad arrivare agli attuali 650 CV della Camaro ZL1. Un mito destinato a tramontare, almeno per come lo conosciamo, in un futuro nemmeno troppo lontano.

Dai colleghi di Automotive News arriva infatti la notizia che la prossima generazione di Chevrolet Camaro potrebbe essere 100% elettrica, abbandonando quindi ogni tipo di motore a benzina per abbracciare una filosofia a emissioni zero.

Questione di sopravvivenza

Che il mondo dell'auto stia virando con decisione verso l'elettrico è ormai cosa nota e non c'è costruttore che non stia lavorando a modelli a batteria, dai generalisti a brand sportivi come Ferrari, Lamborghini, Pagani e Porsche.

Non bisogna quindi stupirsi di come anche in General Motors stiano pensando (con 35 miliardi di investimenti da qui al 2025 e un cambio di logo) a che futuro dare a tutti i loro modelli, Chevrolet Camaro inclusa.

Che a dirla tutta una versione elettrica della muscle car (o pony car, ma qui la questione è complessa) si è già vista: si chiama eCOPO e si è "fumosamente" presentata al SEMA di Las Vegas nel 2018 con 700 CV e 814 Nm silenziosissimi, buttati a terra da 2 motori elettrici e capaci di farle bruciare il quarto di miglio in 9" netti. In quel caso ad alimentarli ci pensava un pacco batterie da 800 V, con autonomia mai dichiarata.

Chevrolet Camaro eCOPO

Da lei potrebbe essere preso spunto per creare la prima Camaro elettrica di serie, da presentare quando l'attuale generazione andrà in pensione, vale a dire nel 2024.

Come sarà

Dire quali forme e quale meccanica - forse la piattaforma presentata nel 2020 e dotata del nuovo pacco batterie Ultium, con potenze da 50 a 200 kWh - saranno adottate dalla Chevrolet Camaro elettrica è impossibile, ma di certo il focus non sarà (solo) sull'autonomia ma soprattutto sulle prestazioni, per offrire ancora più potenza.

Difficile è anche capire se il nome rimarrà quello o se col passaggio a una mobilità emissioni zero cambierà anche lui. Quello che è certo è che rimangono solo 3 anni circa per comprarsi una Camaro nuova di pacca con motore V8.