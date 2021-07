Da noi non hanno mai trovato particolare spazio, se non nelle fantasie degli appassionati, ma negli Stati Uniti dove sono nate le muscle car sono una sorta di religione. Motore V8, trazione posteriore e accelerazioni brucianti.

Da chi vive la propria vita "un quarto di miglio alla volta". Ma con l'elettrico che tutto cambia e tutto trasforma bisogna fare i conti con rivoluzioni epocali, come quella che - nel 2024 - vedrà Dodge presentare una muscle car 100% elettrica.

Un modello anticipato da un primo teaser in occasione dell'EV Day di Stellantis, nel quale il Gruppo ha presentato il proprio piano per l'auto elettrica. Auto elettriche che, come mostrato durante il filmato, non faranno parte della gamma Dodge, perché la Casa produrrà "American eMuscle".

Richiamo al passato

Il teaser non fornisce mai una chiara visione dell'auto, ma gli angoli arrotondati del frontale evocano immediatamente la Dodge Challenger del 1970. Stile retrò con tocchi smaccatamente moderni, come la striscia LED che corre intorno ai profili della muscle car elettrica.

Anche le parti in rilievo su ogni lato del cofano sembrano provenire dalla prima generazione di Challenger, così come la linea del tetto e i lo stile dei gruppi ottici posteriori

Un altro elemento ripreso dalla storia di Dodge è il cosiddetto Fratzog, lo stemma triangolare (blu all'anteriore e rosso al posteriore) utilizzato sui modelli prodotti dalla Casa tra il 1962 al 1976.

Il mistero del motore

Se lo stile totale della Dodge elettrica è appena accennato, nulla è stato invece detto su quello che sarà il motore che la muoverà. O meglio, i motori.

Già perché alla fine del video si vede, in penombra, la muscle car a batterie prodursi in un fumosissimo burnout con tutte e 4 le ruote, segno del fatto che ogni asse avrà un motore elettrico dedicato. Potenza e coppia dovrebbero così toccare livelli mai visti prima, superando di slancio la RedEye Hellcat. Mistero anche sulla piattaforma, quasi sicuramente una delle 4 anticipate durante l'EV Day dell'8 luglio.

Ora non resta che aspettare nuovi teaser, foto spia e prime indiscrezioni.