Il Gruppo Stellantis, nell'ambito del piano Dare Forward 2030, ha dato il via a una rivoluzione interna per semplificare le proprie operazioni, con il principale obiettivo di rendere più immediata la fruizione dei propri servizi da parte dei clienti (sia B2C che B2B).

Parlando di leasing e noleggio a lungo termine, oggi, nel corso di una conferenza che si è tenuta contemporaneamente a Roma e Parigi, il direttivo ha annunciato la riunione sotto un unico nome, Leasys, e un'unica guida delle due ex società di leasing: Leasys (Gruppo FCA) e Free2move Lease (Gruppo PSA).

Obiettivo: diventare i leader

La creazione della nuova società di leasing era stata preannunciata ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione di CA Auto Bank, la rinnovata struttura organizzativa per i servizi di finanziamento e leasing in Europa.

La nuova Leasys è detenuta al 50% da Credit Agricole Consumer Finance e al 50% dal Gruppo Stellantis. Le operazioni che andrà a compiere avranno un unico grande obiettivo: diventare il leader europeo del settore, con una flotta di un milione di veicoli entro il 2026 - raddoppiando il margine netto di intermediazione bancaria entro il 2030. Attualmente si trova al quinto posto.

I player europei di leasing e noleggio lungo termine

Le soluzioni di mobilità offerte dalla nuova società Leasys saranno disponibili per tutte le 14 Case del Gruppo Stellantis tramite vari canali di vendita. Tra questi, al fianco dei tradizionali concessionari, presto sorgeranno delle nuove piattaforme online.

A restare invariato sarà l'approccio verso il cliente e, a livello più pratico, la piattaforma web di gestione del proprio contratto, per mezzo dell'app proprietaria di Leasys Umove che, già oggi, offre al suo interno anche diversi innovativi servizi tecnologici.

La storia di Leasys La storia di Free2move Lease

Ma non è tutto. Una novità importante riguarda, infatti, l'approccio multibrand della nuova società. Come spiegato dal CEO Rolando d'Arco nel corso della conferenza, la neonata Leasys permetterà fin da subito di noleggiare a lungo termine anche veicoli non appartenenti al Gruppo italo-francese (per esempio le auto tedesche), offrendo gli stessi servizi.

La struttura della nuova Leasys

I servizi offerti dalla nuova Leasys

Per quanto riguarda i servizi, la nuova Leasys riunisce sotto a un unico nome i diversi prodotti che le due precedenti società già offrivano. Tra questi, per esempio, si conferma la presenza di Be Free, la soluzione di noleggio lungo termine che permette di restituire l’auto dopo un anno senza penali, oppure di Leasys Miles, la formula di NLT pay-per-use che consente di pagare solo i km percorsi.

Per quanto riguarda la rilocazione dell'usato, proseguono le operazioni di As new, il noleggio delle auto "non nuove" che garantisce l'accessibilità alle offerte a un ventaglio di clienti più ampio. Tutta nuova, invece, è Unlimited, la formula di NLT dedicata alle auto elettriche con km illimitati nel piano.

