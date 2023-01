Avete mai provato ad acquistare un'auto usata? Si può fare in tanti modi, usando i noti portali di rivendita tra privati, cercando tra gli annunci cartacei, oppure sfruttando il passaparola tra gli amici.

Da alcuni anni però ci sono anche i programmi di rivendita certificati dei costruttori, che offrono auto che solitamente hanno percorso poca strada, ben tenute e relativamente nuove a prezzi competitivi e con formule di finanziamento vantaggiose.

L'ultimo in ordine di tempo è quello del Biscione, si chiama Alfa Romeo Certified e attraverso 120 controlli analizza le auto e le ripristina nelle parti usurate, per renderle quasi come nuove e rivenderle su un nuovo portale web accessibile a tutti. Ecco come funziona e tutti i servizi che include.

Usato super garantito

Per capire come è fatto Alfa Romeo Certified bisogna prima di tutto fare un passo indietro e ripercorrere la vita di un'auto. Al termine del primo ciclo di vita, che dura in media 3 o 4 anni con il primo proprietario che l'ha ordinata, attesa e acquistata nuova, solitamente l'auto torna al concessionario, o per la fine di un leasing o per il cambio con un nuovo modello.

Arrivata nella sede della Casa, viene analizzata da tecnici esperti che ne constatano l'età, la manutenzione effettuata in questo periodo e le condizioni generali. Trovati i classici difetti d'età da normale utilizzo, questi vengono ripristinati in officina con ricambi originali, per riportarla quasi allo stato di nuovo.

Eseguiti tutti i passaggi, l'auto viene messa in vendita sul sito dedicato attraverso il programma certificato, dove si possono visualizzare a 360° con foto di esterni e interni, scheda tecnica dettagliata e i contatti della concessionaria di riferimento, che si può contattare - tramite form dedicato - per richiedere ulteriori informazioni o prendere un appuntamento.

Il sito di Alfa Romeo Certified Alcuni esempi di offerte di Alfa Romeo Certified Alcuni esempi di offerte di Alfa Romeo Certified

Il programma dell'usato garantito Alfa Romeo prevede 24 mesi di garanzia su tutte le componenti, l'assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e la possibilità di certificare il veicolo con la tecnologia NFT. Inoltre, grazie alla formula "Soddisfatti o rimborsati" è presente la possibilità di restituire la vettura acquistata entro 10 giorni ed un limite di percorrenza di 1.000 km dalla data del ritiro.

Alfa Romeo Certified è l'ultimo di questi importanti programmi di certificazione dell'usato dei costruttori, nati in Europa circa 15 anni fa e che da allora hanno riscosso molto successo da parte del pubblico.