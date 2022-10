Oggi come oggi, considerando i rincari ormai generalizzati, non è poi così raro cercare i ricambi per la propria auto anche nel mercato dell’usato (e del ricondizionato).

Quando la spesa del nuovo è particolarmente elevata, quando ci si trova di fronte a differenze di prezzo notevoli o quando le condizioni dell’usato sono tali da giustificare l’acquisto, è lecito e logico preferire i ricambi e gli accessori rigenerati o di seconda mano.

Su eBay, per sempio, ce ne sono di ogni tipo, proprio in questo momento protagonisti di una campagna promozionale dedicata, Green Parts, volta a soddisfare tali esigenze. Vediamo insieme qualche esempio, sempre con un occhio ai prezzi e alle condizioni, s’intende.

Come funziona la promozione

Si tratta di una promozione a tempo disponibile a partire da oggi, 31 ottobre, e valida per tre settimane, quindi fino a domenica 20 novembre. eBay l’ha dedicata a prodotti di vario genere, tutti quanti usati o rigenerati, sia per automobili che per altri veicoli quali moto, scooter e così via.

Considerata la vastità dell’assortimento, comunque diviso per categorie e tipologie di veicoli tramite dei sottomenu, può tornare utile impostare il proprio veicolo nell’area “Il mio garage” di eBay, per trovare i ricambi e gli accessori compatibili, e quindi evitare di sbagliare.

Accessori usati e rigenerati

La promozione di eBay in questione dedica ad esempio ampio spazio agli accessori usati e rigenerati. C'è infatti una categoria intera in cui sono elencati i prodotti per la sicurezza quali i kit di pronto soccorso, i triangoli e altri utensili d'emergenza come compressori e sigillanti. Da segnalare inoltre la sezione antifurto e protezione.

Possono tornare utili pure gli accessori audio e d'elettronica. Anche in questo caso ce ne sono parecchi sia usati che rigenerati, disponibili in una sezione di eBay dedicata. Vale la pena citare ad esempio i sistemi di navigazione, o i tanti accessori elettronici, fra inverter, schermi, amplificatori e kit wireless.

Alla ricerca del ricambio usato perfetto

Accessori a parte, in caso di sinistri, di problemi, o di semplice usura, nella promo Green Parts di eBay c'è un discreto ventaglio di ricambi da spulciare. Anche in questo caso è presente una sezione intera dedicata. Si va dalla climatizzazione all'impianto frenante, dai ricambi del motore all'illuminazione, passando per i componenti interni e per ruote e pneumatici, fra le altre cose.

Da segnalare anche i ricambi per auto del settore tuning ed elaborazione, relativi all'estetica e non. In ogni caso, suggeriamo sempre di verificare attentamente le condizioni del prodotto individuato e di controllare la compatibilità con la propria auto (o altro veicolo), con un occhio sempre vigile a listino e street price, per valutarne opportunamente la convenienza.

Contenuto in collaborazione con eBay.it