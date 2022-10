Durante gli anni pandemici, grazie al maggior tempo a disposizione in casa, è tornata di moda tra gli appassionati un'antica arte "fai da te"; la manutenzione alle proprie auto direttamente in box. Una tradizione tanto cara a noi italiani, persa un po' negli anni 2000, ma che sembra oggi vivere una seconda rinascita.

Per mantenere in piena efficienza la propria auto, però, sia sul piano meccanico che estetico, spesso sono necessari utensili dedicati o di qualità, soprattutto per evitare di danneggiare le componenti meccaniche. Abbiamo selezionato i migliori attrezzi e accessori da avere assolutamente nel proprio box. Si possono acquistare online risparmiando diverse centinaia di euro.

Per la manutenzione

Iniziamo con la manutenzione. Sicuramente uno tra gli accessori indispensabili per prendersi cura della propria auto è, prima di tutto, un avvitatore a batteria di elevata qualità. In commercio ce ne sono tanti e noi abbiamo selezionato quello di GoodYear, che oltre a essere "bello" è anche funzionale e compatto, in grado di generare una coppia massima di 4 Nm per svitare anche le componenti più ostinate.

La scelta è ricaduta sull'accessorio proposto dal produttore di pneumatici perché, come è ormai noto, diverse Case di gomme hanno aperto da alcuni anni divisioni interne per realizzare accessori o utensili, che molto spesso hanno dimostrato di essere di ottima qualità e in grado di durare per diversi anni.

Vicino all'avvitatore, non può sicuramente mancare un compressore ad aria per gonfiare le gomme, ma non solo. Utile in box anche per le bici o per altre riparazioni al volo, ne esistono di diversi tipi e dimensioni. I produttori di gomme propongono anche in questo caso diverse soluzioni, dai più compatti, dedicati all'utilizzo in auto tramite presa a 12 V, fino ai più grandi con presa domestica.

Un altro accessorio che potrebbe rivelarsi utile in box insieme al resto potrebbe essere, poi, un aspirapolvere/aspiraliquidi potente. A forma di bidone, solitamente sono in grado non solo di rimuovere sporcizia ma anche di prelevare liquidi dal pavimento, un plus se si intende cambiare, per esempio, l'olio o il liquido di raffreddamento "in casa".

Infine, ai più esperti di meccanica, potrebbe fare comodo avere in garage anche un vero e proprio carrello porta utensili completo. Si tratta di "mobiletti" in acciaio con molti scomparti, spesso realizzati dalle Case degli utensili (come Usag o Beta) e forniti già completi. Il loro costo, in media, si aggira attorno alle 500 euro, ma provate ad acquistare tutti gli accessori forniti singolarmente, non andreste molto lontano.

Per chi ha davvero poco spazio, l'alternativa al mobile completo può sicuramente essere una cassetta porta utensili ricca, dotata di tutte le chiavi indispensabili per smontare qualsiasi tipo di componente. Anche in questo caso ne esistono di svariati tipi, perfino di marche rinomate come Makita.

Per la pulizia

La manutenzione della propria auto, però, non riguarda soltanto la parte meccanica, ma anche la parte estetica, cioè la pulizia. In tal senso, per chi ha a disposizione un parco chiuso privato con scarico in fogna regolare, può tornare utile avere nel proprio box un'idropulitrice professionale.

Ne esistono di diversi tipi, sia funzionanti con la sola acqua fredda ma anche con resistenze interne per realizzare l'acqua calda. Questi ultimi sono i migliori, perché, proprio come quando si lavano i piatti e le posate in casa, anche le auto per essere pulite al meglio dovrebbero essere sciacquate con acqua alla giusta temperatura, per rimuovere lo sporco più ostinato.

Noi abbiamo selezionato il modello di Karcher, tra i leader del settore, da 380 l/h di portata e in grado di fornire una pressione di esercizio massima di 120 bar, con diversi accessori a corredo.

