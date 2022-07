Nonostante le difficoltà di approvvigionamento dell'industria, i concessionari semivuoti e i tempi di attesa molto lunghi, per fortuna ci sono ancora italiani che riescono a coronare il sogno di comprare una nuova auto. Ma a chi chiedono di realizzare il loro desiderio?

Alla domanda risponde il sondaggio “Il ruolo dei concessionari d’auto nell’esperienza dei consumatori”, realizzato per Federauto da Format Research. Il risultato è che oltre la metà delle persone preferisce ancora recarsi nei concessionari piuttosto che utilizzare formule "alternative".

Sono il 28,4% gli intervistati che, negli ultimi 5 anni, si sono messi al volante di una nuova vettura. E fra questi, il 50,5% si è rivolto al concessionario, seguito da un 18,7% che ha preferito acquistare da un privato e il 18,5% che è andato da un rivenditore plurimarche. Ci sono poi l’e-commerce per auto usate (5,5%), l’online dal sito della Casa (3,6%), l’e-commerce per auto nuove (2,5%) e il mercato estero (0,7%).

Molti, infatti, continuano a gradire il contatto diretto o non si fidano di Internet: parliamo di oltre due terzi del campione, precisamente il 70,1%. Anche perché, riporta ancora lo studio, i clienti che hanno bisogno di qualche dato in più, prima di decidersi all’acquisto, si informano proprio dal concessionario (34,5%).

I motivi sono tanti: si va dalla fiducia nella persona (43%) all’assistenza nella gestione delle pratiche (29,3%), per arrivare a una gamma di soluzioni in più offerte (25,2%) e ad altre ragioni (2,5%). Alla fine, spiega l’analisi, la differenza si vede.

Chi esce da una concessionaria è contento nel 90,4% dei casi (somma tra il 38% dei “molto soddisfatti” e 52,4% dei “soddisfatti abbastanza”), contro un 9,6% di “detrattori”. Numeri diversi per chi ha preferito altri canali: la soddisfazione scende al 78,8% (25,3% più 53,5%), mentre l’insoddisfazione aumenta al 21,3%.

I primi hanno anche usufruito dei servizi di assistenza (82%) e non hanno incontrato problemi di alcun genere (82,5%). Quando però i disguidi si sono verificati, il concessionario li ha risolti il 53,5% delle volte. I clienti se la sono vista invece da soli nel 25,8% dei casi. Nessuna soluzione nell’11,2% degli episodi.

E gli altri? Se la sono passata un po’ peggio: nessun problema nel 76,2% dei casi. Ma soprattutto, quando finiti in difficoltà, hanno dovuto trovare una soluzione in autonomia il 55,5% delle volte, anche se il 22,5% delle grane avrebbe potuto risolverle il rivenditore.

Partendo dalla ricerca, allarga il campo anche ad altri temi il presidente di Federauto, Adolfo De Stefani Cosentino: “Diversi e importanti costruttori hanno annunciato di voler introdurre significativi cambiamenti al modello di distribuzione, passando dal contratto di concessione a quello di agenzia. Il primo ne esce sostanzialmente vincente, ma è destinato a essere sostituito dal secondo”. Le conseguenze?

“Si determinerà una forte ristrutturazione organizzativa delle concessionarie, con una perdita di posti di lavoro. Le ragioni vanno chieste alle Case, ma è evidente che vogliono andare verso il costo fisso, senza vantaggi per il consumatore. È da tempo che i costruttori spingono per vendere direttamente al cliente, perché con l’agenzia non c’è più l’imprenditore. L’agente non può fatturare, acquistare in permuta il veicolo usato ed effettuare sconti”.