Per portarsi a casa un'auto premium ci sono diversi modi: si può comprare, si può finanziare e si può noleggiare a lungo termine (NLT). Da qualche tempo quest'ultimo modo è possibile metterlo in atto anche su auto usate, fresche certamente ma già con qualche anno sulle spalle e qualche km.

Leasys lancia il suo nuovo progetto per il noleggio lungo termine delle auto di un certo livello, grazie al quale si può guidare - per esempio - una Stelvio (pre-restyling) pagando 349 euro al mese. Ecco come funziona.

Noleggio sì, ma usato

La pratica del noleggio lungo termine sulle auto usate è qualcosa che si è diffuso negli ultimi anni, quando auto ancora fresche sono rientrate presso i concessionari alla fine del primo contratto di locazione.

Fino a qualche tempo fa l'unica soluzione per portarsi a casa un'auto usata alla fine di un contratto di noleggio era acquistarla, o in contanti o con le tradizionali formule di finanziamento. Qualcosa che escludeva diverse persone, che in questo tipo di contratto vedevano una soluzione per "liberarsi" dagli oneri di gestione dell'auto, in favore di una rata leggermente più alta.

Oggi questo problema non esiste più, grazie a soluzioni studiate da quasi tutti i costruttori, anche di auto premium. Leasys va, infatti, a inserirsi in quest'ultima cerchia, proponendo diverse auto precedentemente ordinate da professionisti del settore che di recente hanno scelto di rinnovare il proprio veicolo.

Maserati Levante Modena MY 22

Come funziona con la Stelvio

Facendo un esempio, con il nuovo programma Come Nuovo, un'Alfa Romeo Stelvio Business - di cui pochi giorni fa è stato presentato il restyling che abbiamo provato - con pochi anni e km può essere portata a casa versando un anticipo di 4.900 euro e pagando una rata per 36 mesi di 349 euro.

Cifra nella quale sono inclusi assistenza stradale, copertura RCA, furto e incendio e riparazione danni, manutenzione ordinaria e straordinaria e il sistema di infomobilità Leasys I-care, per una percorrenza massima di 60.000 km.

Il risparmio complessivo rispetto a ordinare e noleggiare una Stelvio nuova è pari a circa il 20%. Per saperne di più e verificare quali auto rientrano nel programma e nelle offerte vi invitiamo a visitare il vostro concessionario di zona.