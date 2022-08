In un periodo di profonda incertezza, dettata dalla coda lunga della pandemia, dal conflitto in Ucraina e dalla recente crisi del governo italiano, anche la scelta di non acquistare un'auto per rivolgersi ad un servizio di noleggio a lungo termine può essere percepita come un rischio per i privati e i liberi professionisti.

Per questo Leasys, il brand del gruppo Stellantis, ha siglato un accordo con Nobis Assicurazioni e dato vita a Leasys Be Safe, la copertura assicurativa che tutela i clienti in caso non riescano più a coprire i costi del noleggio.

Come funziona

Be Safe di Leasys è una copertura assicurativa modulare, che può essere quindi personalizzata ed integrata su tutte le formule di noleggio a lungo termine stipulate e che tutela il cliente in casi di perdita del lavoro, importante calo del fatturato, invalidità permanente da infortunio o grave patologia.

Questa garanzia accessoria prevede la copertura economica delle spese a carico del cliente in caso di chiusura anticipata del contratto, come le penali e gli eventuali danni al veicolo non denunciati, per un massimo di 20.000 euro. Naturalmente i costi di Leasys Be Safe sono commisurati all'auto noleggiata e alla copertura scelta tra i servizi della polizza.

A lanciare il nuovo servizio è stato Rolando D'Arco, CEO di Leasys, che ha spiegato così la scelta di offrire una garanzia ai clienti: