Compro o noleggio? Se questo era il dilemma, gli ultimi dati sembrano averlo sciolto. Almeno in parte. Il noleggio a lungo termine, infatti, sta prendendo sempre più piede tra le aziende e i privati italiani. Comodità di gestione, servizi completi e aggiuntivi, nessun capitale importante da immobilizzare, zero affanno nella rivendita del bene a quattro ruote: sono solo alcuni dei motivi che catalizzano l'attenzione dei consumatori-automobilisti e dell'area business verso questa formula.

L'ultimo rapporto stilato da Unrae sottolinea come nel primo semestre del 2022 siano stati stipulati quasi 300.000 contratti di noleggio a lungo termine, di cui più del 15% da privati, nonostante l'esclusione delle persone giuridiche dagli incentivi.

Il dettaglio

Con 45.652 contratti stipulati il dato sui privati che scelgono il noleggio a lungo termine rimane in linea con il 2021. La maggior parte degli italiani ha scelto aziende non automotive per sottoscrivere il noleggio (70,5%), il 3,3% si è affidata a dealer e costruttori, il 5,7% a società di noleggio a breve termine e il 4,7% a società di noleggio a lungo termine, che crescono molto rispetto allo scorso anno principalmente per motivi legati alla disponibilità dei veicoli. La durata media dei contratti stipulati è di 23 mesi, in leggera flessione rispetto ai 27 mesi del primo semestre 2021.

Benzina o diesel?

La scelta dell'alimentazione rimane il più grande cruccio per chi decide di noleggiare un'auto a lungo termine. Il diesel resta il più gettonato dagli italiani, con il 36,4% delle preferenze, pur perdendo 5 punti percentuali. Le auto a benzina rimangono al secondo posto con il 22,9% dei contratti ma crescono le ibride: le mild hybrid al 21,5% (+4% rispetto al 2021) e le plug-in con il 10%. A completare la rosa ci sono le elettriche al 4,3% e le GPL e metano al 5%.

La varietà di scelta si riduce quando si analizzano i contratti delle società: il nolo a breve ha preferito per il 45,1% vetture diesel, per il 35,5% auto a benzina (entrambi in crescita rispetto ad un anno fa) e 15,7% vetture ibride; le società di noleggio a lungo hanno scelto in maggioranza diesel (54,5%), per il 25,6% benzina e per il 18,3% auto ibride.

Le carrozzerie più scelte

I privati italiani che scelgono di noleggiare a lungo termine la propria auto scelgono una crossover nel 40,3% dei casi, mentre le aziende non fanno troppa differenza tra questo tipo di carrozzeria e le berline, entrambe al 30%. Le berline risultano le preferite anche di dealer e costruttori e società di noleggio a lungo e breve termine. La divisione in segmenti vede le C come le più scelte da privati, utenti con noleggio a lungo termine e non automotive mentre gli utilizzatori a breve termine preferiscono le utilitarie, così come si affidano al segmento B dealer e costruttori.

La mappa del noleggio a lungo termine

Le regioni del Sud Italia sono quelle in cui i privati scelgono maggiormente il noleggio a lungo termine, anche in virtù di costi assicurativi molto alti. Al primo posto c'è la Calabria con il 38,2%, segue la Puglia con il 31,7% e la Campania al 30,9%. Napoli è invece la provincia con più contratti NLT (31,4%).