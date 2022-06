Se avete provato a cercare un'auto a noleggio in Italia (ma non solo) per le vacanze estive vi sarete accorti di un dato: i prezzi sono saliti rispetto al 2021, in alcuni luoghi anche del doppio. Un problema non da poco in un periodo storico segnato dall'inflazione galoppante, con molti beni e servizi ben più cari rispetto al periodo pre pandemia.

Proprio la pandemia è alla base dell'aumento dei prezzi del noleggio auto a breve termine, per i motivi che ormai tutti conosciamo: produzione ai minimi storici, crollo dei noleggi dovuto alle restrizioni da lockdown e conseguente riduzione delle flotte, con un totale nazionale passato dalle circa 110.000 unità del 2021 alle attuali 90.000.

Taglio dovuto proprio agli scarsi spostamenti del periodo pandemico (-51% dei noleggi nel 2021 rispetto al pre-pandemia): anche se ferma un'auto rappresenta un costo tra bollo, assicurazione, manutenzione e via dicendo. Insomma, era inutile tenere beni soggetti a svalutazione e non in grado di generale profitti.

Con le riaperture e la ripresa del turismo le aziende di noleggio a breve termine si sono trovate con un'offerta ben più scarna rispetto al passato, con l'impossibilità di rimpinguare le flotte a causa della mancanza di prodotto. Il mercato con le sue leggi - bassa disponibilità e alta domanda - ci mette il carico da novanta, con prezzi in costante aumento.

Più del doppio

Stando ai dati raccolti e pubblicati da Federconsumatori noleggiare un'auto nelle principali località turistiche italiane nella settimana del 20-26 giugno costa il 67% in più rispetto al 2021. Impennata senza precedenti con una normale utilitaria a benzina con contratto base, senza quindi assicurazioni facoltative e altri servizi, ha un costo pari a 634,52 euro, mentre nel 2021 l'esborso richiesto era di 379,22.

Ancora più impressionante il dato sui prezzi dei noleggio negli aeroporti delle principali città italiane: Roma, Milano, Napoli e Torino, con aumenti del 100% o più.

Proviamo ora a fare qualche esempio pratico, prendendo una citycar come la Fiat Panda e dei SUV piccoli come Fiat 500X e Renault Captur a noleggio in Sardegna, con ritiro e consegna presso l'aeroporto di Olbia, nella prima dal 6 al 13 agosto, utilizzando 3 delle principali aziende di noleggio auto a breve termine. Preventivi effettuati online, senza aggiungere servizi extra come seggiolino per bambini o assicurazione extra.

Modello Avis Hertz Europcar Fiat Panda Pagamento al ritiro: 944 euro

Pagamento online: 857,50 euro Pagamento al ritiro: 986,13 euro

Pagamento online: 857,49 euro



Pagamento al ritiro: 942,73 euro

Pagamento online: 852,98 euro Renault Captur Pagamento al ritiro: 1.355 euro

Pagamento online: 1.231,04 euro n.d. n.d. Fiat 500X n.d. Pagamento al ritiro: 1.587 euro

Pagamento online: 1379.99 euro Pagamento al ritiro: 1.125,26 euro

Pagamento online: 1.017,88 euro

Certo, si tratta di un periodo di forte richiesta in una delle località di mare più frequentate d'Italia, ma offre un'idea precisa di come i prezzi del noleggio auto a breve termine siano schizzati in alto in maniera importante. Senza contare poi il prezzo di benzina e diesel, non incluso nella tariffa, a gravare ulteriormente sulle tasche dei vacanzieri.

Bisogna poi considerare anche la possibilità di non trovare auto nel periodo desiderato. Durante la ricerca infatti alcune società non davano disponibilità di auto di grandi dimensioni, più care ma adatte alle famiglie.