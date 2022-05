Con la transizione energetica in pieno svolgimento, l'idea di comprare un'auto nuova ancora a combustione può essere motivo di preoccupazione per il futuro. Al contempo magari, per chi vive fuori dai centri abitati, potrebbe essere ancora troppo presto per comprare un'elettrica. Questo è uno dei motivi per cui i noleggi hanno riscosso così tanto successo negli ultimi tempi.

Quando però anche l'idea di impegnarsi per anni in un noleggio può far tentennare, potrebbe essere interessante valutare un noleggio a breve termine. E in questo campo sta arrivando una nuova soluzione, ALD Flex, che promette flessibilità e assenza di vincoli, con la possibilità di scegliere rapidamente anche auto ibride o full electric.

Senza anticipo, con bonus ricarica gratis

ALD Flex è una soluzione che punta soprattutto a chi ha esigenze limitate nel tempo, poiché consente di noleggiare auto di varie alimentazioni (in base alle esigenze o magari alla curiosità del cliente) tra tutti i segmenti sul mercato.

Ed è una soluzione di tipo flessibile e senza vincoli, perché non sono previsti né investimenti iniziali né penali: il chilometraggio è illimitato, la copertura assicurativa è completa, la manutenzione anche straordinaria è compresa nel pacchetto così come il soccorso stradale, si possono selezionare più conducenti adibiti e la restituzione libera può avvenire a partire da un mese dopo l'inizio del noleggio. Fra l'altro, la riconsegna può avvenire anche nel centro ALD di in una città diversa da quella di ritiro.

Per chi noleggiasse una vettura full electric c'è poi un ulteriore bonus, in parte anche per "spronare" gli utenti a una scelta ecologica: la formula comprende anche un voucher di 150 kW/h per ricaricare presso tutta la rete pubblica Enel X Way - in media significano circa 1.000 km di autonomia.

Per avere un'idea generale dei prezzi di noleggio, il costo giornaliero di una vettura "medium" - come una Nissan Qashqai, una Fiat 500X o una Jeep Renegade - si attesta in media intorno ai 30 euro, IVA inclusa.