Il noleggio a lungo termine rappresenta oggi una valida alternativa all'acquisto di un'auto. Può far risparmiare qualche euro a fine mese senza sacrificare tutti quei servizi post vendita tipici dei concessionari. Ma vi siete mai chiesti come fare a trovare il noleggio lungo termine con la rata più bassa tra tutti i provider disponibili?

Certo, si possono raccogliere informazioni, navigare su vari portali, fare telefonate, con dispendio di tempo ed energie. Ci si può invece affidare a portali specializzati come quello di Horizon Automotive, "mobility hub" che permette di mettere a confronto istantaneamente 7 tra le più rinomate aziende di servizi a lungo termine, per trovare quella con la rata più bassa nel minor tempo possibile.

Il tutto avviene grazie a un algoritmo certificato che compara le migliori offerte sul mercato, segnalando anche il periodo migliore per stipulare il contratto. Si chiama Horizon Index ed ecco come funziona.

Tanti servizi

Accedendo al sito di Horizon Automotive ci si trova davanti alla homepage dove, attraverso il tasto apposito è possibile passare subito alla schermata con le ultime offerte più convenienti sul mercato.

Al momento della redazione di questo articolo, le prime tre posizioni sono coperte da tre tra i SUV più richiesti e cercati del momento. Al primo posto c'è la Volkswagen Taigo, che, secondo l'offerta di Horizon, si può ottenere con un anticipo di 3000 euro e 293 euro al mese per 48 mesi, al termine dei quali il contratto viene sciolto e si può rinnovare passando a una nuova auto. Un dato da tenere d'occhio è però il numero di chilometri percorribili in un anno di utilizzo, 12.500 km nel caso di questa offerta.

Per verificare la validità economica dell'offerta, cliccando sul tasto apposito "dettagli", si viene reindirizzati alla pagina dedicata di Horizon Index. Qui, con un grafico direttamente proporzionale, si viene subito a conoscenza dell'effettivo risparmio a confronto con gli standard di mercato. Continuando con l'esempio della Taigo, in questo particolare periodo storico, l'algoritmo certificato promette un risparmio fino al 36%. Manca però una specifica sul nome del provider di servizi con cui si stipulerà il contratto.

I vantaggi

Comparando Horizon con alcuni tra i più famosi brand di Noleggio Lungo Termine, l'offerta più conveniente, di una tra le più note aziende di noleggio in Italia, prevede una rata di circa 350 euro al mese versando un anticipo molto simile. In questo caso il vantaggio di Horizon è tangibile considerando lo stesso allestimento preso in considerazione.

Dando poi uno sguardo ad alcuni siti dei più famosi concessionari Volkswagen romani, o direttamente sul sito ufficiale della Casa, una Taigo in pari allestimento si può acquistare con la formula Progetto Valore Volkswagen (a valore futuro garantito), pagando una rata di 229 euro al mese versando però un anticipo più cospicuo di 4500 euro. In questo caso, al termine del contratto si potrà scegliere se continuare a finanziare l'auto tenendola, oppure restituirla sanando il debito.

Almeno apparentemente quindi, l'offerta trovata dalla piattaforma Horizon Automotive per il noleggio lungo termine sembra essere quella più bilanciata. Ma non è tutto.

Qualora si decidesse di procedere alla stipulazione del contratto, Horizon offre un ventaglio di servizi a tutto tondo. Dalla possibilità di avere un assistente personale in affiancamento durante tutta la configurazione del contratto, fino alla consegna del mezzo direttamente a casa.

Concessionari fisici

Se state pensando a Horizon Automotive come una delle tante realtà virtuali già esistenti, con sede fisica in qualche paese esotico e con call center sempre occupati, vi state sbagliando. Questa nuova realtà nasce, infatti, dall'unione di tre rinomati concessionari di auto del Nord Italia, realtà ben consolidate con diversi anni di esperienza alle spalle.