Quante volte negli ultimi tempi abbiamo sentito dire che il mondo dell’auto sta cambiando? Non è solo una questione legata alla transizione energetica, con vetture sempre più votate all’elettrificazione e alle nuove tecnologie. A cambiare è anche l’approccio degli automobilisti verso l’acquisto e il possesso.

Si sta affermando, infatti, anche un nuovo modo di concepire la proprietà di una vettura, con sempre più soggetti (privati, oltre che aziende) attratti dal noleggio a lungo termine. I numeri sono cresciuti in modo esponenziale e le aziende che operano nel settore hanno cercato di andare incontro a questa nuova esigenza con una serie di soluzioni ad hoc.

La formula Mid Term

È il caso di Arval, società del gruppo BNP Paribas leader nel nostro Paese nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità, che solo in Italia gestisce oltre 228.000 veicoli e 50.000 clienti. Arval ha messo a punto una nuova formula di noleggio mensile per tutti chiamata Mid Term, in grado di offrire numerosi vantaggi a chiunque non intenda acquistare una nuova auto.

In un primo momento riservata ai soli clienti business, la formula Mid Term è oggi disponibile per tutti i clienti, privati inclusi. Si tratta di un prodotto particolarmente flessibile, che consente prima di tutto di scegliere tra diverse categorie di auto. Si può optare per una citycar, una berlina o una station wagon di dimensioni maggiori o, naturalmente, uno tra i tanti SUV e crossover che affollano il mercato. La formula Mid Term di Arval è disponibile peraltro anche sui veicoli commerciali.

La consegna dell’auto avviene a partire da 72 ore dalla firma del contratto. Si può ritirare presso un Arval Premium Center o un Arval Center che offre il servizio oppure si può anche richiedere che sia portata direttamente presso il proprio domicilio.

Da 1 mese a 2 anni

Inoltre, la formula Mid Term non richiede alcun anticipo, ma solo il pagamento di un canone mensile. La durata del noleggio è flessibile e varia tra 1 e 24 mesi. Per questo motivo rappresenta una soluzione ideale per tutti coloro che hanno esigenze di mobilità temporanee.

Anche per coloro che vogliono regalarsi una vacanza lunga, ad esempio: un pubblico che fino a poco fa si era rivolto principalmente a formule di noleggio a breve termine.

Si sceglie tra Free o Easy

Con la formula Mid Term si ha accesso a un servizio di noleggio “all inclusive”, che nella rata mensile comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria, la copertura assicurativa, l’assistenza stradale 24 ore su 24, il bollo e i pneumatici all season.

Due sono le formule offerte da Arval sul servizio di noleggio Mid Term. Si può scegliere la “Free”, a canone fisso, che si caratterizza per l’assenza di penali in caso di restituzione anticipata dell’auto, consegna e restituzione del veicolo presso l’Arval Point più vicino e nessun limite chilometrico. Oppure si può optare per la “Easy”, che a fronte di un impegno minimo di quattro mesi a canone variabile prevede una griglia retroattiva già definita in caso di necessità dell’auto inferiore a quanto stimato, consegna e restituzione dell’auto a domicilio e libertà di modificare durata del noleggio e chilometraggio in qualsiasi momento.

Arval Flix Lease

E se cambiano le esigenze di mobilità? Anche l’auto deve cambiare con esse. Per questo Arval ha pensato a Flix Lease, stesse garanzie di Arval Mid Term for Private, un contratto di noleggio che parte da sei mesi con consegna a domicilio entro 7 giorni.

Flix Lease prevede inoltre il vantaggio di avere un’auto nuova, di poter scegliere marca e modello (tra una selezione di auto), e avere al contempo la massima flessibilità. Dopo sei mesi, si può riconsegnare l’auto, continuare a tenerla per il tempo necessario oppure cambiarla con un modello diverso e sempre nuovo.