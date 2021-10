Horizon Automotive presenta il servizio “Drive It Easy”. La formula consente al cliente del noleggio a lungo termine di avere a disposizione un vero e proprio assistente personale che si occupa di tutte le necessità legate dall’auto, dalla gestione della manutenzione fino al supporto nella gestione dei sinistri.

Cosa include “Drive It Easy”

Horizon si rivolge ad aziende e liberi professionisti e con la formula “Drive It Easy” punta a ridurre lo stress nella gestione del proprio veicolo.

Il servizio include varie possibilità come l’accesso preferenziale a test-drive e pronte consegne coi concessionari convenzionati e l’ottimizzazione della percorrenza chilometrica. In quest’ultimo caso, l’obiettivo è di tenere monitorato il chilometraggio in modo da modificare o ricalcolare le percorrenze inserite nel contratto.

Inoltre, l’assistente prende in carico la gestione delle problematiche relative all’auto a 360°. Ad esempio, si occupa di prenotare il cambio gomme presso l’officina più vicina al cliente e di prenotare i tagliandi previsti nel contratto.

È prevista anche la denuncia dei sinistri e la gestione degli appuntamenti presso la carrozzeria autorizzata.

Le auto soggette all’offerta

Il servizio “Drive It Easy” è incluso gratuitamente nel canone di noleggio dei nuovi contratti sottoscritti entro il 22 novembre 2021 e si applica su una selezione di veicoli in offerta.

Tra questi ci sono Fiat 500e, Audi A1 e A3 Sportback, MINI 5 porte, Volkswagen Golf, T-Cross e ID.4, Jeep Renegade e Compass, Opel Mokka, Alfa Romeo Stelvio e Peugeot 3008.

In più, è disponibile il pacchetto “Drive It Easy Gold” che include anche il servizio di pick up & delivery a prezzo scontato. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Horizon Automotive.