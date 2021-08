Recenti analisi hanno evidenziato come la pandemia abbia dato luogo a un brusco calo di richieste della formula del noleggio a breve termine e del car sharing. Tuttavia, in vacanza, in determinati contesti, noleggiare un’auto è ancora oggi una soluzione sostenibile e conveniente, specie se coordinata a un'oculata cernita.

Per questo servono degli strumenti adatti, talvolta reperibili sul web ma spesso disponibili pure su smartphone, come ad esempio un’app come Bookingcar, che permette di cercare e confrontare le diverse soluzioni disponibili per poi prenotare quella più adatta alle proprie esigenze.

Cos’è e Bookingcar

Si tratta di un servizio dedicato al noleggio di veicoli che nasce dalla collaborazione delle società e dei clienti stessi, ai quali viene offerta una piattaforma dedicata, disponibile sul sito web e su app per Android e iPhone (download in fondo), con cui trovare la soluzione ideale.

Che si cerchi un’auto economica o meno, in Italia o negli altri 155 Paesi disponibili non importa; Bookingcar assicura all’utente un servizio usufruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con 22mila stazioni di noleggio per soddisfare ogni tasca ed esigenza.

Come funziona l’app

Anche per via di un’interfaccia grafica un po’ spartana, ma di chiara lettura, l’app risulta molto semplice da usare, ponendo tutto quello che serve nella schermata principale. Qui è possibile inserire la città, la località o il codice aeroportuale che si desidera cercare, scegliere le date e gli orari, immettere un’eventuale luogo diverso per la consegna dell'auto, aggiungere gli eventuali codici promozionali e avviare la ricerca.

In alto a destra c’è inoltre la scorciatoia per cambiare la lingua dell’app al fianco del collegamento per chiamare direttamente l’assistenza di Bookingcar, in caso di problemi. Mentre toccando il menù hamburger o scorrendo dalla sinistra, è possibile accedere al menù vero e proprio contenente varie informazioni sul servizio, le domande frequenti, gli ordini effettuati e il proprio profilo.

Come noleggiare un’auto

Completata la registrazione, per noleggiare un’auto con Bookingcar basta completare il formulario citato poc’anzi con i dati richiesti e avviare la ricerca. L’app mostrerà a questo punto tutte le soluzioni disponibili con le relative società di noleggio, le anteprime e i prezzi, sia giornalieri che complessivi.

Tutte le informazioni riguardanti le singole offerte sono leggibili dalle pagine corrispondenti, dove l’app elenca gli optional e gli extra dell’auto, i dettagli relativi all’assicurazione, le condizioni dell’offerta e dei sovrappiù eventualmente aggiungibili (seggiolini, sistemi di navigazione, ulteriori formule assicurative, e via dicendo).

L’ultimo scalino da salire si trova infine nella pagina seguente, dove l’utente ha modo di consultare il riepilogo della soluzione scelta e di inserire i dati del guidatore, richieste particolari e dati della carta di credito con cui pagare. Così, una volta data la conferma, l'auto è prenotata e pronta per la futura consegna.

Comunque, per fugare eventuali dubbi consigliamo di leggere le domande frequenti sul servizio reperibili sia sull’app, sia sul sito web ufficiale.

Nome Bookingcar Funzione Piattaforma per noleggiare auto A chi è rivolta A chi cerca uno strumento semplice per noleggiare auto alla svelta Prezzo Gratuita Download Google Play Store (Android) App Store (iPhone)