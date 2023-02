La nuova Alfa Romeo Stelvio si riconosce letteralmente al primo sguardo, perché con il restyling 2023 vengono introdotti dei fari con tecnologia a LED: cambia dunque l'estetica, ma c'è un miglioramento anche per quel che riguarda la sicurezza nella guida notturna, perché i nuovi gruppi ottici sono dei matrix LED e quindi possono spegnere e accendere selettivamente solo alcuni settori del fascio luminoso. Proprio come se si trattasse di una griglia a matrice, appunto.

Il cambiamento più evidente all'interno dell'abitacolo invece è nella strumentazione, che è completamente digitale come sulla sorella minore, il SUV Alfa Romeo Tonale, da cui la Stelvio ha ereditato anche la tecnologia più moderna per il software del sistema infotelematico. Con l'adozione, in particolare, del protocollo NFT e della blockchain per garantire la storia di utilizzo e di manutenzione del veicolo, fornendo così informazioni attendibili quando si vende l'auto come usata, ad esempio.

Ma non dimentichiamo che stiamo parlando di un SUV che da anni è un riferimento per quel che riguarda il piacere di guida. In questo primo test drive ho potuto guidare la Stelvio 2.2 turbo diesel da 210 CV con trazione integrale Q4, in allestimento Competizione: i n quest'articolo vi racconto com'è fatta, come va e come si posiziona nel listino prezzi rispetto alle Stelvio con motori diversi e negli altri allestimenti disponibili.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Alfa Romeo Stelvio 2023: Esterni

Il nuovo frontale dell' Alfa Romeo Stelvio 2023 restyling non riprende solo il linguaggio stilistico dell' Alfa Romeo Tonale , perché i 3 elementi luminosi all'interno dei gruppi ottici richiamano anche modelli del passato, come l'Alfa Romeo SZ.

Gli interventi sulle luci hanno interessato anche i fanali posteriori, che possono essere bruniti, mentre i cerchi in lega sono da 18" sulla versione di accesso e arrivano fino a 21" sull'allestimento più ricco.

Alfa Romeo Stelvio 2023: Interni

Nell'abitacolo il restyling 2023 dell'Alfa Romeo Stelvio si riconosce per l'aggiornamento della strumentazione e dell'infotainment. Il display davanti al guidatore è diventato completamente digitale e configurabile con schermate diverse come sulla Tonale, tra le quali c'è quella chiamata Heritage, con la grafica ispirata alle Alfa Romeo di una volta.

Dal SUV Tonale la Stelvio ha ereditato anche una tecnologia più moderna per il software del sistema infotelematico: ci sono più funzioni ed è stata migliorata la logica di navigazione all'interno dei menu, mentre la reattività e la risoluzione grafica sono ancora un gradino sotto alle migliori concorrenti.

Alfa Romeo Stelvio 2023: Guida

La Stelvio è stata presentata nel 2016, con le prime prove su strada organizzate da Alfa Romeo all'inizio del 2017. Sono passati quindi 6 anni e quando ho saputo che avrei guidato quest'ultimo "restyling 2023" mi è venuto in mente che la Stelvio ha ancora un bel vantaggio in termini di leggerezza rispetto a modelli paragonabili, come l'Audi Q5, la BMW X3, la Mercedes GLC, la Volvo XC60 e anche la Porsche Macan, da tenere in considerazione in particolare per il piacere di guida.

Anche in questa versione 2.2 turbo diesel con trazione integrale Q4, infatti, la Stelvio ha un peso dichiarato di circa 1.750 kg e cioè dai 50 kg ai 100 kg in meno rispetto alle concorrenti. Questo rappresenta un'ottima base di partenza per un telaio diventato famoso tra gli appassionati di automobili, la cosiddetta piattaforma "Giorgio", che fu sviluppata a Modena mettendo insieme tecnici provenienti anche da Ferrari e Maserati per dare il massimo del piacere di guida al progetto dell' Alfa Romeo Giulia e della Stelvio.

Con caratteristiche speciali - tipiche delle supercar - come l'albero di trasmissione in carbonio che collega il motore alle ruote posteriori, oppure lo schema delle sospensioni a quadrilatero davanti e multilink dietro, con una geometria dell'assetto molto sportiva e uno sterzo particolarmente diretto, veloce, reattivo. E con un comando elettrico per il pedale del freno, una soluzione che negli anni successivi si è vista poi anche su auto più estreme (come la Maserati MC20 ).

Dopo aver provato su strada il restyling 2023 della Stelvio posso confermarvi che si guida ancora alla grande, non ti fa pensare di essere a bordo di un SUV, ovvero di un'auto più alta da terra. L'avantreno, in particolare, permette cambi di direzione molto agili potendo al tempo stesso fare affidamento su un retrotreno solido, amichevole. Cosa che porta poi a divertirsi a ritardare le frenate prima delle curve, visto che la corsa del pedale del freno è corta, consistente e facilmente regolabile, godendosi a quel punto un altro punto di forza di questa Alfa Romeo.

E cioè il cambio automatico a 8 marce, non solo per le grandi palette in alluminio che richiamano da vicino quelle delle Ferrari e delle Maserati, ma per la riuscitissima calibrazione che i tecnici Alfa Romeo hanno raggiunto, partendo dalla trasmissione della tedesca ZF che anche altri costruttori utilizzano (BMW, Jaguar Land Rover, Audi e altri), senza ottenere però la stessa efficacia.

Ancora migliorabile invece, come sulle Stelvio precedenti, l'insonorizzazione del motore turbo diesel, che da parte sua garantisce però una spinta più grintosa di quello che ci si aspetterebbe da un 2.2 a 4 cilindri. La potenza è di 210 CV ma è soprattutto la coppia massima (470 Nm) a dare soddisfazione perché è disponibile in basso, a 1.750 giri/min, per un tempo di accelerazione di 6,6 s nello 0-100 km/h e 215 km/h di velocità massima. In questa versione con trazione integrale Q4, inoltre, c'è il differenziale autobloccante posteriore Q2.

Alfa Romeo Stelvio 2023: Curiosità

Con restyling 2023 non è cambiato il bagagliaio dell'Alfa Romeo Stelvio, che parte da una capacità minima di 525 litri. Non rappresenta il valore migliore in questa categoria di auto, ma non è nemmeno il peggiore in rapporto alle dimensioni esterne della carrozzeria. In più, ci sono soluzioni che migliorano la praticità di utilizzo che altri modelli non hanno. Come la presa elettrica di tipo domestico: nel video scoprirete dov'è stata ricavata.

Alfa Romeo Stelvio 2023: Prezzi

I motori previsti per il lancio dell'Alfa Romeo Stelvio 2023 sono il 2.2 turbo diesel da 160 CV e 450 Nm a trazione posteriore, che sviluppa 210 CV e 470 Nm nella versione protagonista di questa prova, che ha la trazione integrale Q4 come la versione con il motore 2.0 turbo benzina da 280 CV e 400 Nm. Per il momento, quindi, non sono previste motorizzazioni ibride, né di tipo mild hybrid né plug-in come sulla Tonale, si passerà direttamente a una Stelvio 100% elettrica.