A poche settimane alla fine dell'anno iniziano gli ordini per i restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, berlina e SUV del Biscione che con l'ultimo aggiornamento hanno ricevuto novità riprese in parte dalla sorella minore Tonale.

Saranno quattro gli allestimenti disponibili: Super, Sprint, Ti e Veloce, tutti nomi ripresi dalla tradizione Alfa. Per quanto riguarda le motorizzazioni si va da un minimo di 160 a un massimo di 280 CV, nell'attesa che anche le versioni Quadrifoglio ricevano il restyling.

Alfa Romeo Giulia restyling, i prezzi

Per l'Alfa Romeo Giulia 2023 i prezzi partono dai 49.200 euro dell'allestimento Super con il diesel di 2,2 litri da 160 CV e la trazione posteriore, mentre per la versione da 190 CV sono necessari 51.700 euro. Infine per il turbo benzina da 200 CV, abbinato alla trazione integrale, il prezzo parte da 51.100 euro.

Alfa Romeo Giulia 2023

L'allestimento Sprint è disponibile con il 2.2 diesel da 190 CV (54.700 euro) e il 2.0 turbo benzina a trazione posteriore da 200 CV (54.100 euro). La Giulia Ti si può avere con il 2.2 turbodiesel da 190 o 210 CV, rispettivamente a 56.700 e 60.400 euro, o con il 2.0 turbo benzina da 280 CV a 62.000 euro.

Infine l'Alfa Romeo Giulia restyling Veloce può essere mossa dal 2.2 diesel da 210 CV (62.400 euro) o dal 2.0 turbo benzina da 280 CV (64.000 euro).

Alfa Romeo Stelvio restyling, i prezzi

Come detto gli allestimenti sono gli stessi per Giulia e Stelvio. Il SUV medio del Biscione in allestimento Super parte da 56.200 euro per il 2.2 turbodiesel da 160 CV e la trazione posteriore. Sono 61.400 gli euro necessari per la stessa motorizzazione in versione da 190 CV mentre il turbo benzina di 2 litri da 200 CV richiede 60.800 euro.

Alfa Romeo Stelvio 2023

Salendo all'allestimento Sprint le motorizzazioni sono le stesse: 2.2 turbodiesel da 160 CV (59.200 euro), 190 CV (64.400 euro) e 2.0 turbo benzina (63.800 euro). La Stelvio restyling Ti con il 2.2 turbodiesel da 210 CV parte da 67.400 euro e da 69.000 per la versione 2.0 turbo benzina da 280 CV.

La top di gamma è la Stelvio Veloce: 69.400 euro per il 2.2 a gasolio da 210 CV, 71.000 per il 2.0 turbo benzina da 280 CV.