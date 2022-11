Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio non avranno una motorizzazione ibrida, né mild hybrid, né plug-in hybrid, ma passeranno direttamente dal motore termico all'elettrico.

A confermare il passaggio diretto all'alimentazione elettrica al 100% della berlina e del SUV italiani è Daniel Guzzafame, il responsabile prodotto global di Alfa Romeo, che durante un incontro con la stampa australiana ha detto che "le prossime Giulia e Stelvio molto probabilmente saranno elettriche".

Problemi di tassazione basati sulla CO2

Nell'intervista rilasciata a CarExpert, il manager del marchio del Biscione ha parlato della necessità di pensare a un futuro diverso per Giulia e Stelvio, già oggi alle prese in Europa con problemi di vendita dovuti alle tasse legate alle emissioni di CO2.

Alfa Romeo Giulia (2023) Alfa Romeo Stelvio (2023)

Guzzafame fa l'esempio della Francia, dove la Stelvio 2.0 turbo benzina da 280 CV è gravata da un "malus ecologico" aggiuntivo che molti clienti non sono disposti a pagare (oltre 3.000 euro - NdR). Lo stesso accade per le auto con più di 200 g/km di CO2 che sul mercato francese pagano una tassa all'acquisto di oltre 18.000 euro. Senza parlare del superbollo italiano che è invece basato sulla potenza.

Né mild ibrid, né plug-in hybrid

Una soluzione potrebbe essere quella dell'elettrificazione con un powertrain ibrido plug-in, ma Guzzafame ha confermato che non ci saranno Giulia e Stelvio plug-in perché sarebbe necessario "un completo aggiornamento dell'intera piattaforma". Ricordiamo infatti che la piattaforma Giorgio utilizzata da entrambi i modelli, non è nata per l'elettrificazione e le uniche eccezioni sono al momento riservate a Maserati Grecale (mild hybrid ed elettrica) e alla nuova Jeep Grand Cherokee (plug-in hybrid).

Daniel Guzzafame

Il responsabile prodotto ha poi aggiunto che Giulia e Stelvio avrebbero potuto utilizzare un sistema mild hybrid a 48 volt, ma che la riduzione delle emissioni di CO2 non sarebbe stata tale da giustificare l'aumento di prezzo.

Confermata la grande Alfa

Considerato che nel 2024 verrà lanciata l'ultima Alfa Romeo con motore a combustione interna e la prima totalmente elettrica (il B-SUV noto fino a poco tempo fa come Brennero) e che Alfa avrà sempre a listino una berlina come la Giulia, Guzzafame ha confermato nel futuro della Casa la presenza di Giulia, Stelvio, Tonale e "poi qualcosa di più grande".

Un chiaro riferimento a quel modello del 2027 del segmento E che sfiderà Audi, BMW e Mercedes, già annunciato dal ceo Imparato, sviluppato negli Usa e non necessariamente con uno stile da SUV.

Per quest'ammiraglia Alfa Romeo è possibile già immaginare l'utilizzo della nuova architettura evoluta dalla Giorgio che è stata sviluppata per Maserati GranTurismo, farà da base alla nuova Maserati Quattroporte e sarà anche elettrica a 800 volt.