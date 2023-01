La rivoluzione elettrica di Alfa Romeo sta per iniziare. Dal 2024 la gamma accoglierà un primo modello full electric, per poi diventare sempre più a emissioni zero fino al 2027, anno in cui tutte le nuove vetture del Biscione saranno EV.

Il culmine della strategia del ceo Jean Philippe Imparato avverrà proprio in questo anno con il lancio di un modello di punta che sarà essenziale per aumentare le vendite non solo in Europa, ma soprattutto nei mercati esteri.

L’ammiraglia che sfida le tedesche

Anche se manca ancora tanto tempo, è stato lo stesso Imparato a svelare ulteriori dettagli su questa ammiraglia nel corso della presentazione della Tonale in Giappone. Proprio il ceo del Biscione ha affermato che la Casa sta studiando un modello di lusso per il segmento E, lo stesso, per intenderci, di BMW Serie 5, Mercedes Classe E e Audi A6.

Alfa Romeo Giulia, il restyling del 2023

Tenete bene a mente questi modelli perché, in effetti, la forma della futura Alfa Romeo potrebbe essere proprio quella di una berlina. Queste le parole di Imparato:

“Le forme della carrozzeria e il design verranno definite meglio quest’anno. Ma non si tratterà necessariamente di un crossover o un SUV. Il passaggio all’elettrico rende importantissima l’aerodinamica e questo rende sensata la scelta di una berlina o di una linea creativa che superi le divisioni tradizionali tra i segmenti”.

Fino a 1.000 CV nelle Quadrifoglio

Oltre alle dimensioni XL per cercare di penetrare meglio nel mercato americano (“Alfa” vuole arrivare a vendere il 40% di vetture fuori dall’Europa entro il 2030, attualmente è al 18%), Alfa Romeo punterà sempre sulle prestazioni.

Alfa Romeo Brennero, il render di Motor1.com del primo crossover elettrico

Imparato ha anticipato che alla base della nuova ammiraglia elettrica Alfa Romeo sarà presente un’architettura da 800 Volt per consentire una ricarica ultrarapida in circa 18 minuti. La potenza sarà in un range tra 350 e 800 CV, mentre le versioni Quadrifoglio dovrebbero spingersi fino ai 1.000 CV.

Intanto, però, aspettiamo la prima EV in assoluto che potrebbe essere un crossover compatto “parente” della Jeep Avenger.