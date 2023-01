Il 2023 porterà con sé novità interessanti per Alfa Romeo. Oltre a una Tonale sempre più presente nelle concessionarie (anche con le nuove motorizzazioni ibride plug-in), il Biscione si prepara a lanciare la sua tanto attesa supercar.

Il suo nome è ancora sconosciuto, ma un teaser pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram della Casa anticipa un dettaglio di questo modello misterioso.

Un primo assaggio

Il reel di Alfa Romeo riassume molto velocemente le novità attese nel nuovo. Il passaggio più importante è proprio alla fine, con una brevissima “interferenza” che sembra far comparire il faro posteriore di un modello mai visto. Il fanale circolare ricorda vagamente quello visto su 4C e 8C ed è – per il momento – l’unico indizio della nuova sportiva.

Per il resto, da un’intervista del ceo Jean-Philippe Imparato rilasciata ad Autocar lo scorso novembre, sappiamo che la produzione sarà a tiratura limitata (come la 8C Competizione) e che potrebbe essere un’erede spirituale della leggendaria 33 Stradale. Inoltre, il modello avrà un design unico e distinto dal resto della gamma, oltre a un assetto calibrato per la pista.

La supercar Alfa Romeo, il render di Motor1.com

Difficile dire se si tratterà di un’Alfa 100% elettrica o 100% termica. Imparato ha lasciato aperto la porta a entrambe le opzioni e l’impressione è che scopriremo la verità solo pochi giorni prima della presentazione ufficiale, che potrebbe avvenire già a marzo.

A breve, comunque, potremmo vedere un’altra sportiva italiana, seppur meno esclusiva. Il ceo di Alfa Romeo, infatti, ha confermato la volontà di realizzare una spider elettrica legata alla mitica Duetto. Insomma, il 2023 di Alfa inizia davvero con buoni propositi.