Potrebbe chiamarsi "33 Stradale" oppure "8C", o forse avrà un nome tutto nuovo slegato dal passato. Quello che è certo è che una nuova sportiva firmata Alfa Romeo è in arrivo e l'annuncio ufficiale, magari con un primo teaser, pare non essere così lontano.

A dirlo ai colleghi di Autocar nel corso di un'intervista è stato Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato del Biscione, anticipando che marzo 2023 potrebbe essere il mese giusto per mettere nero su bianco l'arrivo della sportiva firmata Alfa. Una sportiva tutta nuova "iconica, super sexy e riconoscibile a prima vista come un'Alfa Romeo", per citare Imparato.

Sportiva, supercar o hypercar?

"Non è ancora finita, ma è in lavorazione. La definizione del posizionamento è in corso. Abbiamo tanti fan che ci chiedono qualcosa di speciale" ha continuato l'ad di Alfa, le cui parole lasciano spazio a fantasie che portano a pensare a un modello che potrebbe sconfinare nel terreno delle hypercar, con prezzo di partenza fissato a centinaia di migliaia di euro. E una produzione a tiratura limitata, esattamente come la 8C Competizione del 2007.

Il nostro render della sportiva Alfa Romeo

Non si conosce ancora nemmeno il tipo di motorizzazione che la spingerà: tempo fa lo stesso Imparato aveva dichiarato "Ci sono 2 opzioni: 100% termica o 100% elettrica". Già sappiamo verso quale direzione spingerebbero gli appassionati. Difficile però dire quale sarà la scelta definitiva: sappiamo che dal 2027 Alfa Romeo produrrà unicamente auto elettriche e la nuova sportiva potrebbe fare da apripista, mostrando fin dove il Biscione si può spingere con un modello a batterie. D'altro canto l'erede spirituale di 33 Stradale e 8C Competizione potrebbe invece rappresentare l'ultima grande Alfa a benzina, da consegnare ai libri di storia.

Alfa Romeo 33 Stradale Alfa Romeo 8C Competizione

Sappiamo però una cosa, ovvero che la sportiva (o hypercar) del Biscione viaggerà in parallelo con il resto della gamma e non ci saranno quindi punti di contatto con i modelli più classici. Inoltre sarà orientata sì alla pista, ma utilizzabile tutti i giorni.

Un nuovo inizio

Nel corso dell'intervista Imparato ha allargato il campo parlando anche di altri modelli Alfa Romeo in arrivo nei prossimi anni, con il programma di presentarne uno all'anno fino al 2027. Il rinnovamento della gamma è già partito con la Tonale, pronta al lancio della versione plug-in nel corso del 2023, grazie alla quale le emissioni di CO2 del brand si abbasseranno del 40%, fatto che "ci permetterà di svilupparci" ha sottolineato Imparato.

Tra le novità Alfa Romeo del 2023 ci saranno anche i restyling di Giulia e Stelvio, per le quali nel tra il 2025 e il 2026 arriverà il momento dell'addio per essere sostituite da modelli completamente nuovi ed elettrici. Inizierà la Giulia, la cui erede sarà la prima Alfa a essere basata su una nuova architettura (con ogni probabilità la STLA Medium) mentre l'anno dopo toccherà alla Stelvio cedere il passo a un SUV più grande.

Alfa Romeo Giulia 2022 Alfa Romeo Stelvio 2022

Sempre parlando di Giulia, o meglio del modello che ne prenderà il posto, rappresenterà il principale modello sportivo del Biscione, questo significa che al fianco delle versioni normali verranno sviluppate varianti ad alte prestazioni, sulla scia di GTA e Quadrifoglio.

A proposito di Quadrifoglio: con il passaggio all'elettrico non scomparirà e tutte le future Alfa saranno prese in considerazione per il "trattamento Quadrifoglio", la decisione se utilizzarlo o meno sarà presa rispondendo alla domanda "questo modello merita una versione Quadrifoglio?".

L'occasione dell'elettrico

Un ultimo passaggio Imparato lo ha dedicato al futuro a batterie di Alfa "Con il passaggio all'elettrico si aprono così tante opportunità per tirare fuori dal cilindro nuove soluzioni dal punto di vista del design". Un riferimento alla libertà che le piattaforme "a skateboard" offrono, grazie alla mancanza degli elementi meccanici dei modelli termici che vincolano le matite dei designer.

Libertà che potrebbe aprire la porta a nuovi segmenti, con il ritorno di una compatta di segmento C (in passato occupato dalla Giulietta), una piccola e una spider "La soluzione migliore per l'elettrico è rappresentata dalla Duetto, il suono del silenzio", ha concluso Imparato, suggerendo la tanto attesa riedizione della cabrio 2 posti prodotta dal 1966 al 1992.