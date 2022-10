Inizia a ingranare il set di novità Alfa Romeo previste per i prossimi anni e dopo un 2022 all'insegna della Tonale il 2023 per Alfa aggiornerà e amplierà il listino con modelli molto diversi tra loro.

Prima di tutto il Biscione sta preparando un altro modello a ruote alte, la Brennero (anche se il nome definitivo non sarà questo), che sarà anche la prima Alfa con motorizzazione 100% elettrica, con i restyling di Giulia e Stelvio quasi pronti e una adrenalinica supercar su (si dice) base Maserati.

Ecco le novità Alfa Romeo per il 2023:

Alfa Romeo Brennero

Il nome non è ancora stato confermato in modo definitivo ma quello indicato come Alfa Romeo Brennero sarà il terzo SUV della Casa del Biscione dopo Stelvio e Tonale e svilupperà ancora la gamma verso il basso, infilandosi nel fortunato filone dei B-SUV.

Il render dell'Alfa Romeo Brennero

Rispetto allo scorso anno, quando sono iniziate a circolare le voci su questo modello, ora sappiamo che deriverà dallo stesso progetto di Jeep Avenger e del B-SUV Fiat tutti costruiti a Tichy, in Polonia, sulla nuova piattaforma SLTA Small. Come queste avrà, ovviamente, una variante elettrica che però dovrebbe arrivare soltanto nel 2024, mentre i primi modelli in commercio saranno benzina elettrificati.

Nome Alfa Romeo Brennero Carrozzeria SUV Motori benzina ibridi, elettrico Data di arrivo metà 2023 (ibrido), 2024 (elettrico) Prezzi -

Alfa Romeo Giulia restyling

Le prime immagini di prototipi sorpresi in prova riguardano Giulia mostrano la berlina con leggere mascherature sui fari

ll restyling 2023 dovrebbe essere ben più deciso rispetto al facelift di qualche tempo fa, con i proiettori grandi protagonisti e finalmente 100% LED. Forme e tecnologie potrebbero essere riprese direttamente da quelle della Tonale, quindi con la possibilità di avere anche luci a matrice di LED.

Alfa Romeo Giulia restyling, le foto spia

All'interno potrebbero invece esserci novità altrettanto importanti sul piano della strumentazione, con l'arrivo di nuovi display più grandi e funzionalità ampliate. Tra i motori ci si aspetta invece un'evoluzione mild hybrid per le unità attuali a quattro cilindri, con differenze prestazionali lievi ma un taglio a consumi ed emissioni.

Nome Alfa Romeo Giulia e Stelvio Carrozzeria berlina e SUV Motori benzina, e diesel (forse mild hybrid) Data di arrivo giugno 2022 Prezzi -

Alfa Rome Stelvio restyling

Proprio in questi giorni a Torino hanno iniziato a circolare anche esemplari di Stelvio (visti con i miei occhi ma non con lo smartphone, ficcato da qualche parte nello zaino), con camuffature nelle stesse posizioni della "sorella" Giulia.

Anche per il SUV medio del Biscione ci sono quindi da aspettarsi novità dal punto di vista delle luci anteriori, così come in abitacolo, più tecnologico e con connettività ampliata. Stesso discorso per i motori, pronti con ogni probabilità ad accogliere anche versioni mild hybrid.

Alfa Romeo "33 Stradale"

Il nome per ora è da considerarsi di fantasia, ma con un fondamento: la sportiva che prenderà il posto delle 8C e 4C si ispirerà nel design alla leggendaria 33 Stradale, leggenda delle competizioni degli Anni '60 e tra le auto più belle del periodo. Nel 2023 vedremo sicuramente almeno una concept molto vicina al modello efinitivo.

Alfa Romeo "33 Stradale", il rendering di Motor1

Come quella, che non va confusa con la più recente Alfa 33 del 1983, erede dell'Alfasud, la nuova sportiva potrebbe avere un motore posteriore centrale, in questo caso un V6. Potrebbe perché i vertici di Stellantis non hanno ancora deciso se lanciarla entro il 2023 con motore endotermico o direttamente come elettrica nel 2024, quando l'intera gamma Alfa diventerà a zero emissioni.

Considerando che la sua base dovrebbe essere quella della Maserati MC20, potrebbe ricevere una variante o un derivato del possente motore Nettuno o il V6 delle Giulia e Stelvio Quadrifoglio, e potrebbe essere disponibile anche in versione elettrica.