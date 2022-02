Si avvicina il primo marzo 2022 e con lui il piano industriale Stellantis, nel quale verranno annunciati tutti i nuovi modelli dei vari marchi che compongono il colosso nato dalla fusione tra PSA ed FCA. Un piano atteso da molti, anche perché finalmente si conosceranno i nomi delle future Alfa Romeo, Fiat e Lancia.

Nei mesi ci sono state alcune anticipazioni, tra il ritorno della Delta, le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e la Panda che darà vita a una famiglia di modelli, seguendo la filosofia della 500, ma tutto deve ancora essere messo nero su bianco.

Oggi si aggiunge un nuovo importante tassello al puzzle: in occasione della pubblicazione dei dati finanziari 2021 (con utile record) Stellantis ha pubblicato parte della roadmap di tutti i propri brand, indicando quale sarà il futuro proprio di Alfa Romeo, Fiat e Lancia. Un futuro che, come ci si poteva aspettare, sarà totalmente elettrico. Ecco da quando.

Lancia in resta

A dare il la alla transizione energetica dei brand italiani di Stellantis ci penserà Lancia dal 2026: da lì in poi ogni nuovo modello sarà mosso esclusivamente da motori elettrici, mentre dal 2024 - anno in cui arriverà la nuova Ypsilon, basata sulla piattaforma STLA Small di Stellantis e probabilmente con forme da SUV - ci sarà spazio unicamente per powertrain elettrificati.

Fiat 500 elettrica Lancia Ypsilon 2021

Il 2027 sarà invece l'anno di Alfa Romeo e Fiat, pronte anch'esse a cavalcare l'onda dell'elettrico puro, ma con qualche differenza. Se infatti il Biscione (contrariamente a quanto dichiarato qualche mese fa) sarà emissioni zero in tutti i mercati, per Fiat (e il suo brand sportivo Abarth) il puro elettrico sarà destinato alla sola Europa, mentre nel resto dei mercati continueranno a esserci anche motorizzazioni tradizionali.

Alfa Romeo Tonale

Il motivo della scelta probabilmente risiede nel grande successo della Casa in mercati sudamericani (Brasile in testa), dove Fiat è il primo brand per immatricolazioni. Mercati importanti che ancora non sono pronti - a livello di investimenti governativi e infrastrutture - ad abbandonare i motori termici.

Arriva la Fiat Panda elettrica?

Se 2026 e 2027 vi sembrano però troppo lontani bisogna sottolineare che il cammino elettrico dei vari brand partirà ben prima, con Fiat a fare da apripista. Dopo la 500 elettrica infatti nel 2023 a listino arriverà un nuovo modello a batterie, con ogni probabilità la tanto attesa Fiat Panda elettrica, derivata in parte dalla Fiat Centoventi, sarà la Panda del futuro?.

Fiat Centoventi Concept

Una citycar a batterie da posizionare al di sotto della 500 elettrica in termini di prezzi, a rappresentare la entry emissioni zero del brand.

Elettriche sempre più numerose nella galassia Stellantis, come evidenziato nella roadmap che mostra tutte le novità in arrivo nel biennio 2022-2023, con 17 modelli a basse emissioni composti da 13 100% elettrici e 4 ibridi plug-in.