Eccola finalmente alle prese con la prova consumi reali. La Fiat 500 elettrica è l'auto a batteria più venduta in Italia e una delle più vendute in Europa e anche per questo successo merita un esame approfondito dei consumi e dell'autonomia reale.

La piccola e iconica torinese registra nel tragitto classico Roma-Forlì (con temperature invernali) un consumo medio di 15,9 kWh/100 km che equivalgono a una percorrenza di 6,29 km/kWh e a una spesa per la ricarica domestica di 12,93 euro. Affidandosi invece alla rete di stazioni di ricarica ad alta potenza HPC come Ionity il prezzo dello stesso viaggio sale a 45,22 euro. L'autonomia su questo percorso è di circa 230 km.

Al centro della classifica consumi

Messa a confronto con le altre auto elettriche presenti nella classifica consumi reali, la Fiat 500 elettrica da 118 CV si posiziona attorno alla metà della graduatoria, a pari merito con la Kia e-Soul e davanti a Opel Corsa-e appaiata a Volkswagen ID.3 (17,2 kWh/100 km - 5,8 km/kWh), solo per rimanere tra le EV compatte.

Meglio della nuova Fiat 500 Elettrica hanno invece fatto la Tesla Model 3 Standard Range Plus nella stessa stagione invernale (14,7 kWh/100 km - 6,8 km/kWh), la Nissan Leaf 40 kWh (13,1 kWh/100 km - 7,6 km/kWh), la Hyundai Kona Electric 64 kWh (12,0 kWh/100 km - 8,3 km/kWh) e la regina Renault Zoe Intens R135 provata in estate e capace di toccare gli 11,0 kWh/100 km (9,0 km/kWh).

Qualità, comfort, stile iconico e tecnologia ...in piccolo

La Fiat 500 elettrica in prova è una ricca versione Icon + con alcuni optional come la vernice metallizzata tristrato, i cerchi in lega da 17" e i pacchetti Magic Eyes, Style e Comfort. Così accessoriata la 500 a batteria, che è tutta nuova rispetto alla 500 a benzina ed è cresciuta leggermente nelle misure, arriva a costare 37.400 euro, salvo promozioni.

Anche l'abitabilità interna è un po' migliorata, mentre il bagagliaio e lo spazio per i passeggeri posteriori restano limitati. I materiali, il design e le finiture sia esterne che interne sono di ottimo livello e riflettono uno stile iconico e tecnologico al tempo stesso. Connettività, infotainment e ausili alla guida sono evoluti e solo il cruise control adattivo risulta difficile da utilizzare perché forzatamente legato ai limiti di velocità vigenti.

Bene il comfort, la tenuta di strada e le prestazioni sempre brillanti, oltre alla silenziosità di marcia, la facilità di manovra e il piacere di guida.

200 km di autonomia media

La batteria da 42 kWh ha una capacità effettivamente utilizzabile di 37,3 kWh e offre alla Fiat 500 elettrica un'autonomia reale mediamente vicina ai 200 km. La percorrenza si riduce a circa 150 km nell'utilizzo autostradale e può raggiungere al massimo i 250 km in un percorso ideale a velocità costante e ridotta in stile economy run.

I consumi e le percorrenze cambiano anche in maniera sensibile quando si guida con temperature esterne più alte rispetto a quelle tipicamente invernali della nostra prova, come per tutte le auto elettriche. La prova della ricarica fast in corrente continua HPC dalle colonnine Ionity che può raggiungere una potenza massima dichiarata di 85 kW, ha toccato una punta di 65 kW; sufficiente comunque per raggiungere l'80% della carica batteria in poco più di 30 minuti.

I consumi e le autonomie nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 16,9 kWh/100 km (5,9 km/kWh)

220 km di autonomia

220 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 17,4 kWh/100 km (5,7 km/kWh)

212 km di autonomia

212 km di autonomia Autostrada: 23,3 kWh/100 km (4,2 km/kWh)

156 km di autonomia

156 km di autonomia Economy run: 12,9 kWh/100 km (7,7 km/kWh)

287 km di autonomia

287 km di autonomia Massimo consumo: 50,0 kWh/100 km (1,0 km/kWh) <limite dell'indicatore>

74 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Consumo Massa a vuoto Rapporto potenza/tara Fiat 500 Elettrica Icon + Elettrico 43 kW N.D. 1.290 kg 31,502 kW/T

Dati

Vettura: Fiat 500 Elettrica Icon +

Listino base: 32.400 euro

Data prova: 11/02/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 13°/ Sereno, 8°

Prezzo carburante: 0,2259 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 898

Km totali all'inizio del test: 4.361

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Pirelli Winter SottoZero 3 - 205/45 R17 88V M+S (Etichetta UE: D, B, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 15,90 kWh/100 km (6,29 km/kWh)

Computer di bordo: 15,90 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 12,93 euro con la ricarica domestica (45,22 euro al prezzo pieno Ionity)

Spesa mensile: 28,73 euro con la ricarica domestica (100,49 euro al prezzo pieno Ionity) <800 km al mese>

Quanto fa con 20 euro: 557 km con la ricarica domestica (159 km al prezzo pieno Ionity)

Quanto fa con un pieno: 235 km



