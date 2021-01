L'Opel Corsa è da sempre una delle auto compatte più vendute in Italia e nel resto d'Europa e anche la nuova versione elettrica Corsa-e intende mantenere la sua popolarità nell'era della mobilità sostenibile a zero emissioni.

Con prezzi di listino tra i più bassi per le auto a batteria e l'aiuto degli incentivi statali la Opel Corsa elettrica si propone infatti come un'interessante opzione d'acquisto. Ecco quindi un buon motivo in più per saggiarne l'efficienza con la prova consumi reali Roma-Forlì, tratto coperto dalla 5 porte tedesca con una media di 17,20 kWh/100 km (5,81 km/kWh) e una spesa di soli 13,78 euro per l'elettricità ottenuta da una presa di corrente domestica.

Il freddo riduce l'efficienza

In assoluto i 17,2 kWh/100 km della Opel Corsa-e non sono un risultato esaltante, soprattutto se paragonato alle medie ottenute da altre auto elettriche presenti nella classifica consumi reali come i 12,7 kWh/100 km (7,8 km/kWh) della precedente Renault Zoe, ma c'è anche da dire che nessun'altra auto a batteria ha affrontato la stessa prova con temperature così basse, vicine a zero gradi centigradi. E anche noi abbiamo dimostrato che il consumo di un'auto elettrica cambia molto al freddo e al caldo.

Fotogallery: Opel Corsa-e, la prova del Garage di InsideEvs

78 Foto

Accade così che questa Opel Corsa elettrica da 136 CV e 46 kWh di batteria utilizzabile stimata, deve accontentarsi di battere solo rivali molto più grandi e potenti come la Jaguar I-Pace (18,80 kWh/100 km - 5,3 km/kWh) e Audi e-tron 55 quattro (19,0 kWh/100 km - 5,2 km/kWh). Per la cronaca i 267 km di autonomia dimostrati nella prova dalla Corsa-e non sono bastati a coprire i 360 km che separano Roma e Forlì. Ricordiamo invece che la nuova Opel Corsa col motore 1.2 benzina da 75 CV era riuscita nella stessa prova ad ottenere un consumo quasi record di 3,95 l/100 km (25,3 km/l) spendendo 20,46 euro per il carburante.

Elettrica, ma normale

Uno degli aspetti più interessanti della Opel Corsa-e è invece il suo essere un'auto normale a tutti gli effetti, ma elettrica, senza particolari concessioni a strani voli di fantasia per quanto riguarda la praticità di utilizzo e la semplicità progettuale. Insomma, la Corsa elettrica non spaventa con comandi futuribili o dettagli da fantascienza, ma resta intuitiva da usare anche per chi non ha dimestichezza con l'elettronica più evoluta.

Salire a bordo della Corsa-e e guidarla è una cosa naturale come tutte le altre Corsa e i 136 CV del motore elettrico sono espressi in maniera "dolce" e progressiva, pur lasciando margine per ottime riprese in sorpasso. La strumentazione digitale è chiara e ben leggibile, anche se un po' piccola, mentre l'infotainment opzionale con schermo da 10" soddisfa ogni esigenza.

La versione provata è la Elegance con una serie di utili optional per l'assistenza alla guida e la connettività che arriva a costare quasi 35.500 euro (promozioni e incentivi esclusi). Poco pratica ci è invece sembrata la necessità di spostare la leva del cambio in B (Brake) per ottenere un po' più di freno motore e rigenerazione in frenata o in discesa, mentre l'indicatore dell'autonomia residua è risultato davvero poco preciso con le basse temperature incontrate. Curioso è anche il fatto che nella modalità di guida Eco (che estende l'autonomia prevista di 10/15 km) il riscaldamento interno sia così "ottimizzato" da riscaldare un po' poco gli occupanti.

Senza esagerare fa almeno 200 km

L'efficienza non proprio da primato di questa prova al freddo della Opel Corsa elettrica si riflette anche nelle altre prove di utilizzo quotidiano. In particolare succede che nei tratti autostradali e nel traffico delle metropoli i 200 km di autonomia possono non essere facili da raggiungere per chi ha il piede particolarmente pesante sull'acceleratore.

Molto utile la possibilità di ricaricare nei lunghi viaggi con le colonnine pubbliche fast e ultra fast a corrente continua, come ad esempio la Ionity dove abbiamo registrato un picco di potenza massima di 68 kW in ricarica contro i 100 kW tecnicamente raggiungibili dalla Corsa-e.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 19,4 kWh/100 km (5,1 km/kWh)

234 km di autonomia

234 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 18,2 kWh/100 km (5,4 km/kWh)

248 km di autonomia

248 km di autonomia Autostrada: 25,0 kWh/100 km (4,0 km/kWh)

184 km di autonomia

184 km di autonomia Economy run: 15,9 kWh/100 km (6,2 km/kWh)

285 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Consumo Autonomia Peso a vuoto Opel Corsa-e Elegance Elettrico 57 kW N.D. N.D. 1.455 kg

Dati

Vettura: Opel Corsa-e Elegance

Listino base: 32.900 euro

Data prova: 08/01/2021

Meteo (partenza/arrivo): Variabile, 10°/Nuvoloso, 1°

Prezzo carburante: 0,2226 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 886

Km totali all'inizio del test: 1.076

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 - 195/55 R16 87H S1 (Etichetta UE: A, A, 68 dB)

Consumi

Media "reale": 17,20 kWh/100 km (5,81 km/kWh)

Computer di bordo: 17,2 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 13,78 euro

Spesa mensile: 30,63 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 522 km

Quanto fa con un pieno: 267 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo





La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.