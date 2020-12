8 / 12

Con l'avvento dei SUV, la categoria dei minivan, che si è gradualmente trasformata in una classe "morente", per così dire, ha una dura lotta per la leadership. Mercedes-Benz Classe B occupa il gradino più alto del podio con 4.082 unità.

Al secondo posto troviamo la Volkswagen Touran con 4.042 clienti mentre al terzo c’è la Renault Scenic 4.025 unità.

È interessante notare che i modelli sugli ultimi due gradini del podio si stanno gradualmente avvicinando al ritiro dal mercato. Le diminuzioni rispetto all’anno precedente sono rispettivamente del 38%, 27% e 22%.

Quota di mercato totale del segmento: 3,2%