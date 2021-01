5 / 12

Honda CR-V non è una sorpresa, considerando che per diversi anni è stato il SUV più venduto in assoluto.

Certo, la rinuncia repentina ai motori DieseL dell’ultima generazione di sicuro non ha giovato ai volumi su molti mercati (e infatti, anche da noi se ne vedono molti meno che in passato), ma l’apprezzamento universale resta alto malgrado il -13,2% registrato tra il 2019 e il 2020. Abbastanza da superare di circa 7.000 unità la stessa Civic (che ha calato le vendite in percentuale maggiore) e superarla, salendo al quarto posto.