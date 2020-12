Il countodown per la fine di questo sciagurato 2020 è già partito e con lui, puntuali come sempre, arrivano le classifiche di fine anno.

Classifica che per noi significa top 10 delle auto più cercate e cliccate sul web, considerando sia le ricerche su Google sia le visualizzazioni dei Perché Comprarla che pubblichiamo ogni sabato. Pronti?

I marchi top

Iniziamo con i 10 marchi auto più cercati su Google.

Davanti a tutti c'è Fiat, e forse non poteva essere altrimenti, con la Casa italiana che puntualmente piazza i suoi modelli (Panda in primis) in cima alla classifica delle auto più vendute in Italia. Un brand per il quale il 2020 ha significato fondamentali novità: l'ormai prossima fusione con PSA per dare vita a Stellantis e l'arrivo della 500 elettrica, la sua prima auto e emissioni zero.

Secondo posto per Audi, che nel 2020 ha rinnovato modelli di grande successo come la compatta A3 e il SUV Q5 ed è pronta a presentare sempre più modelli elettrici, a partire dalla versione di serie della e-tron GT, in arrivo nei primi mesi del 2021.

Chiude il podio BMW, fonte di accese discussioni riguardo l'aumento di dimensioni del caratteristico doppio rene, ingigantito sulla nuova Serie 4 Coupé e sulle sportive M3 ed M4. Proprio loro sono state tra le novità più calde del 2020, con i loro 480 o 510 CV per sfidare la concorrenza, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio compresa. E senza dimenticare l'elettrico, con la presentazione dei SUV a emissioni zero iX3 e il più grande iX.

I 10 marchi auto più cercati nel 2020

Fiat Audi BMW Mercedes Ford Peugeot Ferrari Toyota Volkswagen Opel

Le auto più cliccate

Guardiamo ora però in casa nostra con i nostri Perché Comprarla, quest'anno purtroppo stoppati per qualche settimana a causa della pandemia da coronavirus. Una pausa che ci ha permesso anche di rinnovarne il format, mantenendo sempre tutti i contenuti che da ne hanno decretato il successo.

Il primo gradino del podio è occupato dalla Ford Puma, il crossover dell'Ovale Blu piccolo fuori e grande dentro, con volume di carico ai vertici della categoria. Un modello che ha riportato in auge un nome utilizzato anni fa per una piccola coupé, della quale viene mantenuto l'andamento dolce del lunotto.

Seconda posizione per la rinnovata Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, l'incarnazione più sportiva (seconda solo alle GTA e GTAm, prodotte in tiratura limitatissima) della berlina del Biscione. Il 2020 ha portato tante novità tecnologiche, lasciando intatti il V6 di 2,9 litri da 510 CV e l'altissimo piacere di guida.

Terza piazza per la Peugeot 2008, la nuova generazione del crossover francese basata sull'altrettanto nuova piattaforma modulare CMP nata per ospitare sia classici motori benzina e diesel, sia unità 100% elettriche con autonomia che supera i 300 km.

I 10 Perché Comprarla e perché no più visti nel 2020