La familiare più cattiva di tutte è di nuovo tra noi per la sua quarta incarnazione. V8 biturbo da 600 CV e oltre 800 Nm di coppia come abbiamo avuto modo di rilevare nel nostro test e prestazioni sempre disponibili a cui è semplicissimo accedere. Con lei potete fare tutto quello che vi passa per la mente.

Nonostante la fama ormai affermata, la RS 6 Avant, deve vedersa con uno stuolo di avversarie che partono dalla M5, seppur solo sedan, e passano per la Classe E 63S AMG arrivando fino alla temibile Porsche anamera Sport Turismo S E-Hybrid da 680 CV.

Pregi e Difetti

Ci piace Non ci piace + Onnipotenza prestazionale - Costi di gestione in Italia + Tecnica - + Status -

Voto finale: 9/10 ★★★★★★★★★☆

Prestazioni e numeri da vera supercar di razza, con il peso e gli ingombri di un salotto ben arredato. Con una A6 diesel o benzina fate le stesse cose quanto a spazio e praticità e se comunque volete tanta potenza di fuoco una RS 4 Avant è più coinvolgente da guidare, costa meno e alla fine è più o ugualmente veloce.

Da questo punto di vista diventa sempre più chiaro come la RS6 sia di fatto un oggetto per definire lo status di chi la compra. Magari i proprietari non useranno mai tutta la potenza o non la metteranno alla prova tra le curve, ma quelli che lo faranno saranno estasiati da una dinamica di guida che "piega la fisica".

La pagella Audi RS 6 Avant C8 Bagagliaio e Spazio 9/10 ★★★★★★★★★☆ Infotainment e Comandi 9/10 ★★★★★★★★★☆ Cura costruttiva 9/10 ★★★★★★★★★☆ Dotazione di serie 8/10 ★★★★★★★★☆☆ Guidabilità e Comfort 9/10 ★★★★★★★★★☆ Consumi e Autonomia 5/10 ★★★★★☆☆☆☆☆ Sicurezza e ADAS 8/10 ★★★★★★★★☆☆ Rapporto Prezzo / Equipaggiamento 7/10 ★★★★★★★☆☆☆

Dimensioni, bagagliaio e spazio

La lunghezza arriva a 4,99 metri e la RS 6 Avant mette a disposizione 550 L di capacità, qualcosa in meno rispetto al modello di serie per la mancanza di una rientranza sui lati dell'apertura. In ogni caso, parliamo di un vano ben sfruttabile in assoluto e molto ben rifinito. L'asticella si alza, invece, per quel che riguarda l'abitabilità per i passeggeri posteriori, che hanno una notevole libertà di movimento in tutte le direzioni e la possibilità di settare autonomamente il clima.

Le misure Fuori Lunghezza 4,99 metri Larghezza 1,95 metri Altezza 1,46 metri Passo 2,92 metri Dentro Bagagliaio 550 - 1680 litri

Plancia e comandi

Gli interni ereditano l'impostazione inaugurata con l'Audi A8 e anche qui il design è molto lavorato e i dettagli si rincorrono ovunque. Ci sono finiture in alluminio che che circondano gli schermi digitali, che si comandano solo attraverso il comando touch con feedback aptico. Peccato non avere un rotore fisico e la ricarica wireless dello smartphone è un optional.

Come va e quanto consuma

La visibilità è molto buona per un'auto di queste dimensioni e lo stuolo di sensori e telecamere aiutano a capire dove finisce la carrozzeria. La guida in città e negli spazi stretti è facilitata anche dalla telecamere virtuale che facilita molto le manovre. L'assorbimento delle sospensioni è incredibile, la RS 6 sembra più comoda di una A6 con sospensioni convenzionali. L'assetto è piuttosto composto, considerando il tipo di auto e il peso di 2.000 kg. I consumi però non sono il suo forte, visto che in media si traducono in percorrenze di circa 13,0 litri per 100 km. E nel video trovate anche altri giudizi, come quelli sul comportamento del cambio o sull'insonorizzazione.

Versione provata Motore 4.0 bi-turbo benzina Potenza 600 CV Coppia 800 Nm Cambio automatico 8 marce Trazione integrale quattro Consumi rilevati 13,6 litri/100 km (media)

Prezzi e concorrenti

Il listino prezzi della RS 6 Avant parte da poco più di 127.000 euro. Se non volete perdere tempo con gli optional la 25 Years porta con sé la maggior parte degli accessori che fanno volare il prezzo a circa 170.000 euro. Qui sotto trovate una lista di concorrenti che possono dare del filo da torcere alla RS 6 Avant sotto tutti gli aspetti.



Le alternative