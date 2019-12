La Bentley celebra il record ottenuto lo scorso giugno alla Pikes Peak International Hill Climb con un’edizione limitata della Continental GT, che verrà prodotta in 15 esemplari, ispirata alla livrea dell’auto utilizzata nella famosa cronoscalata. Ad ottenere il primato è stato il pilota Rhys Millen, tre volte campione e specialista della competizione, il quale è riuscito a completare i 20 km del tracciato che si articola lungo le pendici dell’omonima montagna situata nello Stato del Colorado (USA), in 10':18”.488.

Fotogallery: Bentley Continental GT Limited Edition Pikes Peak

11 Foto

Si ispira all’auto del record

I 15 esemplari dell’edizione limitata hanno una carrozzeria con dettagli in fibra di carbonio, che si distingue per la verniciatura Radium della Mulliner, che rispecchia il colore della vettura del record. Spezzano il dominante verde acido della livrea i dettagli in nero lucido aggiunti nel paraurti, sul tetto e nelle calotte degli specchietti. Sono verdi anche le pinze freno e alcuni dettagli degli pneumatici Pirelli P Zero, che contrastano con i cerchi in lega da 22 pollici in Gloss Black. Distintivi anche i badge “Pikes Peak” posizionati all’altezza dei passaruota anteriori.

Interni premium

Il gioco del contrasto nero-verde viene riproposto anche negli interni, opulenti come da tradizione. I sedili in Alcantara, neri con cuciture verdi, sono impreziositi dal ricamo Pikes Peak sui poggiatesta. Richiamo alla famosa montagna americana che ritroviamo anche sul battitacco. La zona della plancia di fronte al passeggero presenta una finitura in carbonio dove è stata stilizzata la tappa della Pikes Peak con impresso il tempo del record (le quindici vetture avranno cinque diverse grafiche).

Il "solito" W12

La meccanica non ha subito ritocchi. Sotto il cofano dell’inglese troviamo infatti il poderoso W12 con doppio turbocompressore in grado di sviluppare 626 CV e 900 Nm di coppia e di conferire all’auto uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima di 333 km/h.