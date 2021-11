La rinascita di Lancia passa dalla riapertura delle vendite in tutta Europa, ma soprattutto dalla presentazione di tre nuovi modelli tra il 2024 e il 2028. La prima a debuttare sarà la nuova Lancia Ypsilon proprio nel 2024, seguita nel 2026 dall'inedito SUV compatto chiamato probabilmente Lancia Aurelia e nel 2028 dalla nuova Lancia Delta.

A dare queste ghiotte anticipazioni ad Automotive News Europe è lo stesso ceo Lancia, Luca Napolitano, che offre altri dettagli sul piano di rilancio dello storico marchio torinese. I tre nuovi modelli, tutti già sviluppati sulle nuove piattaforme elettriche ed elettrificate di Stellantis, segneranno il ritorno alle vendite anche al di fuori dell'Italia a partire dal 2024, in particolare in Austria, Belgio, Francia, Germania e Spagna. La commercializzazione nel Regno Unito partirà invece in un secondo momento.

Grande collaborazione con Alfa Romeo e DS

Lo stesso Napolitano ha poi detto che nella definizione del piano prodotti e rete commerciale sta collaborando positivamente con gli amministratori delegati degli altri due marchi premium di Stellantis, Alfa Romeo e DS, vale a dire Jean-Philippe Imparato e Beatrice Foucher.

Luca Napolitano

L'obiettivo comune è quello di sfruttare al massimo le sinergie aziendali per contenere investimenti e costi, ma cercando al contempo di garantire la massima diversificazione tra i prodotti dei tre brand. Il ceo di Lancia parla infatti delle prossime vetture del marchio italiano come caratterizzate da una "sobria e pura eleganza italiana, con superfici morbide e grande qualità".

Ypsilon, Aurelia e Delta, i tre nuovi pilastri Lancia

La prima Lancia della nuova era Stellantis sarà la Ypsilon di quinta generazione, basata dal 2024 sulla nuova piattaforma modulare STLA Small che debutterà probabilmente con l'italiana o la nuova Fiat Panda. Le motorizzazioni di questa nuova Lancia Ypsilon dovrebbero essere sia "tradizionali" mild hybrid che elettriche al 100%.

Lancia Ypsilon restyling 2021

Elettrificazione ancora più spinta per la Lancia Aurelia del 2026, nome ancora ipotetico che indica un SUV compatto ancora una volta costruito sulla prossima architettura STLA Small e con sola motorizzazione elettrica.

La stessa base di partenza sarà utilizzata per la nuova Lancia Delta del 2028, cinque porte compatta ed elettrica pensata per un pubblico ancora più maturo rispetto a quello dell'attuale Ypsilon. Non per nulla nei piani di Napolitano c'è anche l'idea spostare il target dei potenziali clienti Lancia dall'attuale età media di 45 anni (3/4 donne) a una platea di 55enni equamente divisa tra donne e uomini.

Le commissionarie prendono il posto delle concessionarie

A cambiare, oltre alla clientela potenziale, sarà anche il modello di vendita Lancia, che come per gli altri marchi premium del gruppo non avrà più concessionari, ma solo commissionari. Questo significa che il rivenditore lavorerà con un contratto di agenzia (a partire dal 1° giugno 2023), vendendo le auto per conto del Costruttore e ottenendo in cambio una provvigione per ogni contratto stipulato.

Lo stesso Napolitano immagina una rete di 100 punti vendita distribuiti in circa 60 città europee, spazi dedicati con una superficie compresa tra gli 80 e i 140 metri quadri. Le auto esposte resteranno di proprietà di Lancia fino alla vendita al cliente finale e la stessa Casa si occuperà di curare la corporate identity dello showroom.

Per un piano ancor più dettagliato dei prossimi prodotti Lancia e di tutti gli altri marchi del gruppo Stellantis occorrerà invece attendere l'inizio del 2022.