La rivoluzione elettrica è pronta a partire in casa Alfa Romeo. Il primo modello ad emissioni zero del Biscione arriverà nel 2024, mentre il listino sarà interamente composto da BEV a partire dal 2027.

In questo storico passaggio alla batteria che ne sarà del marchio “Quadrifoglio”? Di sicuro non scomparirà e, anzi, si pensa a un suo rilancio in chiave elettrica.

Le Quadrifoglio elettriche si faranno

Secondo quanto appreso da Autocar, Alfa Romeo sta lavorando a diverse versioni dei suoi modelli elettrici. Alcune di queste potrebbero effettivamente essere marchiate “Quadrifoglio”.

Il nome identifica i modelli più prestazionali del brand italiano e potrebbe essere associato in futuro solo alle Alfa Romeo in grado di garantire determinati livelli di performance. In altri termini, la Casa valuterà la redditività del segmento di ogni modello e le potenzialità tecniche dell'auto e, se lo riterrà opportuno, svilupperà una versione Quadrifoglio elettrica.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Al momento, sia Giulia che Stelvio hanno in listino una versione ad alte prestazioni. Chissà se anche la Tonale e la Brennero (in arrivo rispettivamente nel 2022 e 2023) proseguiranno questa tradizione di famiglia.

In programma anche Spider e GTV

Sta di fatto che tra il 2022 e il 2025 vedremo almeno una nuova Alfa Romeo all’anno. I piani del ceo Jean Philippe Imparato, in realtà, arrivano fino al 2030, ma la loro evoluzione dipenderà molto dal successo della strategia dei prossimi anni.

Oltre ai SUV Tonale e Brennero, Alfa Romeo non ha scartato del tutto i revival di Spider “Duetto” e GTV in salsa elettrica. Ad Autocar, Imparato ha risposto così:

“Abbiamo l’auto (la Spider Duetto, ndr) e l’abbiamo mostrata ad alcuni concessionari. Ma non se ne parlerà finché non saremo sicuri che possa avere successo sul mercato”.

La GTV potrebbe rinascere come sportiva elettrica a due o quattro posti, ma, anche in questo caso, si parla di un modello destinato a segmenti di nicchia. La porta, comunque, non è chiusa del tutto e se i piani di Alfa Romeo andranno per il verso giusto, allora la Casa si concentrerà anche su questi modelli.