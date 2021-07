Stellantis vira con forza verso l'elettrico. Non di certo una sorpresa, come non stupisce che nella galassia di brand che compongono il Gruppo nato da PSA ed FCA anche Alfa Romeo si prepari a diventare elettrica. O meglio, elettrificata, col 2024 indicato come l'anno della grande trasformazione. L'ennesima per il Biscione.

Una rivoluzione accompagnata dal nuovo nome "Alfa e-Romeo", capace di far saltare sulla sedia schiere di appassionati. "Un cambio di nome?" ci avete chiesto in tanti, certi che - visto il calendario - non si trattasse di un pesce d'aprile. La risposta è no: solo una boutade, un modo che i vertici di Stellantis hanno usato per sottolineare la nuova natura elettrica che muoverà le future Alfa Romeo.

La prima Alfa Romeo elettrica

Un cambio repentino per Alfa che nel 2024 - per la prima volta - non farà rumore quando accesa. Ma che modello sarà? La risposta è già dentro di voi: sarà un SUV, cos'altro? Il mercato questo vuole e Alfa Romeo questo darà, un'elettrica con assetto rialzato e misure da segmento B (quello di Renault Captur e Hyundai Kona per intenderci).

Sarà quindi la versione elettrica dell'Alfa Romeo Palade (il nome è ancora tutto da confermare), quel tanto chiacchierato SUV che - assieme agli omologhi marchiati Fiat e Jeep - verrà assemblato nella fabbrica turca di Tychy. Alla base dovrebbe esserci la piattaforma e-CMP di origine PSA, quella di Peugeot 2008 e Opel Corsa, o forse la nuova STLA Small, una delle quattro piattaforme elettriche presentate ieri in occasione dell'EV Day di Stellantis.

Niente sportiva dunque, almeno all'inizio, e chi sperava che l'Alfa Romeo Giulia elettrica che corre nell'ETCR coi colori di Romeo Ferraris potesse diventare di serie dovrà mettersi il cuore in pace. Ciò naturalmente non significa che in futuro non arriveranno altre Alfa a batterie, con forme differenti e assetti non per forza rialzati, basate su piattaforme completamente nuove e dedicate a modelli emissioni zero.

Alfa Romeo Giulia ETCR

C'è anche l'ibrido

Ma se il 2024 rappresenta l'anno del grande salto per Alfa Romeo, già prima i modelli del Biscione si elettrificheranno con powertrain ibridi plug-in. A dare il là alla trasformazione ci penserà la Alfa Romeo Tonale, attesa da tempo e in ritardo proprio per via della sua versione alla spina che - secondo il giudizio dell'ad Jean-Philippe Imparato - non sono all'altezza del blasone e della concorrenza.

Il suo arrivo è previsto, finalmente, nel 2022.