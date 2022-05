In Europa i SUV sono sempre più richiesti, soprattutto nel segmento B. Parlando di Stellantis, le proposte non mancano di certo.

Dall’Opel Mokka alla Peugeot 2008, passando per la DS 3 Crossback, i modelli a ruote alte sono davvero tanti, ma tra questi manca un vero punto di riferimento per Fiat che oggi punta su 500X. Non a caso, il brand italiano starebbe preparando un SUV crossover compatto per il 2023. Che nome e che aspetto avrà? Scopriamolo col nostro rendering esclusivo.

La Uno può rinascere come SUV

Per la ricostruzione grafica ci siamo basati principalmente sulle foto spia scattate lo scorso gennaio e sull’ipotesi che Fiat potrebbe utilizzare la piattaforma CMP, la stessa che dà vita alla Mokka e alla 2008.

Per il nome, invece, è possibile che la Casa ne scelga uno storico e capace di rievocare tanti ricordi anche agli automobilisti più “esperti”. La scelta potrebbe ricadere sul nome “Uno”, già utilizzato per la celebre compatta degli anni ’80 e ’90 e per i successivi modelli venduti in Sud America.

Ecco, quindi, com'è nata la Uno Cross, un SUV crossover di circa 4,1 metri di lunghezza con proporzioni muscolose e sportive. Il frontale piatto ospita fari LED a sviluppo orizzontale, una calandra con disegno a nido d’ape e speciali inserti per l’alloggiamento dei fendinebbia.

Le fiancate alte, invece, sono un chiaro riferimento a Mokka e 2008, con passaruota generosi, cerchi in lega fino a 19” e un tetto spiovente per esaltare la dinamicità del design.

Motori a benzina, diesel ed elettrici

Per quanto riguarda le motorizzazioni, è possibile che la Uno Cross adotti i propulsori principali che compongono le gamme degli altri modelli Stellantis di riferimento. Parliamo dei 1.2 turbo a 3 cilindri a benzina da 110 e 130 CV e del 1.5 diesel da 130 CV, magari rivisti in chiave mild hybrid. Come Mokka-e ed e-2008, si potrebbe pensare ad un’analoga versione elettrica della Fiat con batteria da 50 kWh.

Le foto spia della possibile Fiat Uno Cross

Una versione Abarth? Difficile, ma non impossibile. Anche se lo Scorpione venderà solo modelli elettrici dal 2024, un crossover sportivo darebbe ulteriore personalità alla gamma. Inoltre, un’Abarth a ruote alte esiste già: è la “brasiliana” Pulse.