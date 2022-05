Una nuova serie speciale dedicata all’outdoor e al wellness. Basate sulla carrozzeria Cross, le Fiat Panda e Tipo Garmin esaltano ulteriormente lo spirito di avventura con una dotazione specifica che rende ancora più personali esterni e interni.

Entrambe le versioni sono già disponibili in concessionaria anche in abbinamento alle motorizzazioni mild hybrid, le quali potrnno beneficiare degli incentivi statali.

Pronte per la vita outdoor

La caratterizzazione estetica dei due modelli parte dalla tinta Verde Foresta in cui risaltano alcuni elementi arancioni presenti sulle modanature laterali e sulla calandra. Sulla Panda troviamo cerchi in lega da 15” in nero opaco e, a richiesta, il doppio gancio-traino arancione posto sullo scudo paracolpi anteriore. A completare la dotazione della piccola Fiat ci sono fendinebbia, luci diurne a LED e barre nere sul tetto.

Fiat Panda Garmin Fiat Tipo Garmin

Come la Panda, anche la carrozzeria della Tipo si distingue per i dettagli in grigio opaco su calotte degli specchietti, protezioni per i paraurti, cornici dei fendinebbia e minigonne. Ci sono poi i cerchi in lega neri da 17” e le luci anteriori e posteriori a LED.

Infine, su entrambi i modelli è presente il badge Garmin sul montante centrale.

Gli interni di Panda e Tipo Garmin

A bordo, sulla Panda Garmin la dotazione prosegue con sedili in tessuto nero con inserti arancioni, climatizzatore automatico e radio DAB con touchscreen da 7” con Apple CarPlay e Android Auto.

Passando alla Tipo, nell’abitacolo sono presenti il quadro strumenti digitale TFT da 7”, l’infotainment UConnect 5 con touchscreen da 10,25” (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto), climatizzatore automatico e bracciolo anteriore. Tra i sistemi di assistenza alla guida ci sono l’Attention Assist, il Traffic Sign Recognition, l’Intelligent Speed Assist e il Lane Control

Fiat Panda Garmin Fiat Tipo Garmin

Nel caso della Panda, la serie speciale Garmin è equipaggiata sulla motorizzazione mild hybrid 1.0 GSE da 70 CV. Nel caso della Tipo (sia berlina che station wagon), invece, si può scegliere tra il 1.6 diesel da 130 CV e il 1.5 T4 mild hybrid da 150 CV.

Le versioni ibride potranno beneficiare di un incentivo statale di 2.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo inferiore a Euro 5, una volta che la misura sarà definita nei dettagli con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I due modelli Fiat si possono scegliere anche nelle colorazioni Bianco Gelato, Grigio Colosseo, Grigio Maestro e Nero Cinema.