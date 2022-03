Lo Scorpione alla conquista del Brasile. L’Abarth Pulse è il primo modello non europeo nei 73 anni di storia del brand ed è derivato dal SUV compatto venduto esclusivamente in Sud America.

La versione più sportiva della Pulse debutterà a fine anno portando con sé un look carismatico e tante novità anche nella rete di vendita brasiliana. Da sottolineare sono anche diversi spunti stilistici che potrebbero presto debuttare anche sulle nuove Abarth europee, 500 elettrica in primis.

Tanta personalità

Presentata durante l’edizione brasiliana de “Il Grande Fratello”, l’Abarth Pulse integra tutti gli elementi estetici che definiscono i modelli del brand. Inserti in nero lucido, finiture, specchietti e decalcomanie rosse fanno capire subito che si tratta di una Pulse diversa da tutte le altre.

A sottolineare l’aggressività del modello è anche la scritta Abarth nera sul portellone, il doppio terminale di scarico cromato e i cerchi in lega neri di dimensioni generose. Inoltre, sui passaruota spicca anche il logo Abarth attraversato da un “fulmine tricolore” per richiamare le origini italiane del SUV.

La terza Abarth sudamericana

L’auto verrà prodotta in Brasile e il suo lancio sarà accompagnato da una serie di iniziative digitali su sito e social brasiliani di Abarth. Le concessionarie Fiat verranno aggiornate con una nuova area dedicata al marchio e i venditori saranno formati in modo specifico per comunicare le nuove offerte del brand.

La Pulse è la terza Abarth ad arrivare in Brasile dopo la Stilo del 2002 con motore 2,4 litri a 5 cilindri e la 500 nel 2004 col 1.4 Multiair (entrambe con circa 167 CV). Per il momento, il marchio non ha rivelato potenza e prestazioni del suo nuovo modello.

La Fiat Pulse è venduta in Brasile con motorizzazioni 1.0 tre cilindri da 130 CV e 1.3 Firefly da 109 CV. Chissà se riceverà lo stesso 1.4 Multiair della 500 "italiana", con potenze comprese tra 144 e 179 CV a seconda delle versioni.