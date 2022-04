Le Fiat 500 e 500X diventano “Dolcevita Special Edition”. Alla gamma di edizioni speciali della citycar e del crossover si aggiunge il nuovo allestimento che punta su uno stile e su una dotazione esclusiva.

Già nel 2019 e nel 2021, Fiat aveva presentato le versioni Dolcevita e le nuove versioni Special Edition confermano ulteriormente ciò che il brand definisce come “un’esperienza di vita e di guida unica al mondo all’aria aperta”.

“Dolcevita” dentro e fuori

Proprio la guida en plein air è l’elemento principale dei due modelli. La 500X è presentata nella tinta Bianco Gelato abbinata alla capote soft-top in color Avorio, la quale si può aprire elettricamente tramite un comando dall’abitacolo. La 500 Dolcevita Special Edition, invece, è disponibile unicamente nella versione Cabrio con capote Beige e verniciatura Bianco Gelato.

Fiat 500X Dolcevita Special Edition Fiat 500 Dolcevita Special Edition

A completare l’estetica della 500X sono i dettagli cromati e satinati sul baffo anteriore, sui fendinebbia e sulle calotte degli specchietti, oltre ai cerchi in lega da 18” con inserti grigi e logo “Dolcevita”. Nell’abitacolo troviamo sedili Soft Touch di colore Avorio con cuciture e logo “500” bianchi”. Infine, a bordo sono presenti anche il cruscotto bianco e dettagli cromati sul pomello del cambio.

Fiat 500X Dolcevita Special Edition Fiat 500 Dolcevita Special Edition

La 500 Cabrio ha calotte degli specchietti cromate, cerchi in lega da 16” con finiture diamantate nere, sedili in pelle Frau Avorio, la fascia della plancia in legno e numerosi dettagli di colore bianco.

Dotazione e motori

Arrivando alla dotazione di serie la 500X include anche i sensori di pioggia e crepuscolare, la telecamera posteriore e il sistema d’infotainment Uconnect da 7” con navigatore, radio DAB, Apple CarPlay e Android Auto. Oltre alla particolare caratterizzazione estetica, nella 500 l’equipaggiamento comprende l’infotainment TFT da 7” con navigazione e bluetooth.

La 500X Dolcevita è disponibile con la motorizzazione mild hybrid a benzina 1.5 T4 da 130 CV e 240 Nm con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. La 500, invece, è mossa dal motore da 1 litro a 3 cilindri Firefly da 70 CV (con cambio manuale a 5 marce) abbinato ad un’unità elettrica BSG da 12 Volt e una batteria al litio.