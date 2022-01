La collaborazione tra Fiat e RED prosegue e si allarga a tutta la gamma. L’organizzazione co-fondata da Bono Vox e attiva da oltre 15 anni nella lotta alle epidemie in Africa firma una serie di modelli speciali, tutti contraddistinti dall’immancabile colore rosso sia negli esterni che nell’abitacolo.

Anche se ogni auto ha dettagli esclusivi, tutti i modelli (RED) sono accomunati da una serie di accessori “coerenti” con la lotta alla pandemia.

Ogni modello, infatti è dotato di un filtro dell’impianto di climatizzazione trattato con una sostanza bioacida specifica contro i batteri che impedisce la ri-aerosolizzazione all’interno dell’abitacolo. In più, volante e sedili hanno ricevuto un trattamento con la stessa sostanza efficace contro virus e batteri.

Infine, con ogni auto viene fornito un Welcome Kit che comprende un dispenser personalizzato e una cover per le chiavi dedicata.

Fiat Tipo RED e Tipo RED Cross Station Wagon

L’allestimento RED caratterizza sia la Tipo hatchback che la nuova versione Cross (sia hatchback che station wagon), distinguibile per le protezioni per la carrozzeria e la griglia frontale specifica.

Le Tipo RED sono riconoscibili per il colore Rosso Passione con specchietti in tinta e presentano il logo dell’organizzazione sui montanti. In alternativa, si possono richiede le colorazioni Grigio Colosseo, Bianco Gelato e Nero Cinema con specchietti rossi.

I sedili sono realizzati in Seaqual Marine Plastic (un materiale naturale ottenuto dai rifiuti marini, del tutto sostenibile e tracciabile) con badge Fiat e inserti rossi.

Fiat Panda RED, 500X e 500 RED

La Panda RED è offerta sull’allestimento City Cross con motorizzazione 1.0 mild hybrid a benzina ed è contraddistinta dalle stesse caratteristiche della Tipo. Anche sulla compatta del Lingotto, quindi, troviamo il colore Rosso Passione e i dettagli rossi della carrozzeria e degli interni.

La dotazione comprende radio touchscreen da 7” con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico, scudi paracolpi in tinta carrozzeria, barre longitudinali, cerchi Style da 15”, fendinebbia e luci diurne a LED.

Infine, ci sono anche la 500X MY22 col frontale rinnovato e il nuovo logo “500” e l’elettrica 500. Quest’ultima, oltre alle aggiunte e ai dettagli di colore rosso, può contare sul “Sanitizing Glove Box”. All’interno del vano portaoggetti del lato passeggero, è posizionata una lampada a raggi UV-C che aiuta a sanificare la superficie di qualsiasi oggetto, tra cui smartphone e chiavi di casa.