Alzi la mano chi si ricorda la Fiat Ulysse. La monovolume italiana è stata venduta in due generazioni tra il 1994 e il 2010 ed è stata tra le protagoniste indiscusse dei “decenni d’oro” delle grandi auto famigliari. Col passare degli anni, il segmento delle monovolume è stato inghiottito da SUV e crossover, ma ora l’Ulysse torna a rivivere.

Fiat, infatti, ha annunciato il ritorno del modello non solo come veicolo commerciale leggero, ma anche come vera e propria autovettura.

Piattaforma di famiglia

Il ritorno del nome Fiat Ulysse arriva in contemporanea con quello dello Scudo, un altro modello storico di Fiat. I 2 avranno un look praticamente identico e saranno costruiti sulla piattaforma EMP2 del Gruppo Stellantis che ospita anche Peugeot Expert e Traveller, Citroen Jumpy e Spacetourer, Opel Vivaro e Zafira Life oltre a un gran numero di auto dei brand ex PSA.

Ma è bene sottolineare le differenze. Lo Scudo sarà commercializzato esclusivamente col marchio Fiat Professional e sarà, a tutti gli effetti, un veicolo per le aziende. L’Ulysse, invece, sarà un monovolume immatricolato come autovettura M1.

Si punta soprattutto sull’elettrico

Al di là degli scopi diversi, come la Scudo, anche la Fiat Ulysse sarà disponibile sia con classiche motorizzazioni endotermiche sia in versione 100% elettrica. La monovolume sarà disponibile dal primo trimestre 2022 con varie configurazioni dell’abitacolo da 5 a 9 posti.

Non sono stati ancora resi noti i dettagli delle dotazioni e delle prestazioni della nuova Fiat, ma l’impressione è che Stellantis punterà soprattutto sulla versione elettrica. A tal proposito, è probabile che il powertrain sia molto simile a quello della Zafira e-Life: singolo motore da 136 CV alimentato da una batteria da 50 o 75 kWh, per un'autonomia tra i 230 e 330 km nel ciclo WLTP.

In generale, l’obiettivo del Gruppo è di vendere oltre il 70% di modelli elettrici in Europa entro il 2030. Per farlo, è pronto un investimento da 30 miliardi di euro entro il 2025 su elettrificazione e sviluppo dei software.