La gamma della Fiat 500 elettrica si arricchisce di una nuova versione piena di accessori. Si chiama La Prima by Bocelli ed è stata realizzata in collaborazione con il famoso tenore italiano e JBL, che per l'occasione ha realizzato un impianto audio del tutto particolare. I prezzi, tuttavia, non sono ancora stati comunicati.

La Prima, per tutti

La nuova versione top di gamma della 500e porta al debutto diversi accessori interessanti mai visti prima nel segmento delle citycar. Si parte con l'impianto audio da 320 watt realizzato da JBL. Tarato di persona da Andrea Bocelli, è in grado di offrire un'esperienza sonora di alta qualità, grazie anche a un subwoofer posizionato nel bagagliaio e ai nuovi tweeter nei montati anteriori.

L'impianto si integra con il sistema di infotainment da 10,25 pollici e con tutto il resto della dotazione di serie che abbiamo già avuto modo di analizzare diverse volte sulla versione La Prima. Spiccano in particolare i cerchi in lega da 17 pollici diamantati, gli interni in pelle e il tetto apribile in tela.

Non mancano poi anche i fari anteriori full LED, il sistema di guida autonoma di Livello 2, i tergicristalli automatici e tutti quei sistemi che potete vedere nel dettaglio nel Perché Comprarla Elettrica.

Con il sanificatore

Una novità molto interessante, al debutto con questa nuova versione top di gamma, è il sanificatore interno per oggetti. Si chiama Sanitizing Glove Box e, posizionato all'interno del cassettino porta oggetti, tramite una luce UV in 3 minuti permette di sanificare tutti i piccoli oggetti di uso quotidiano, come per esempio lo smartphone, le chiavi di casa, le chiavi dell'auto o dei guanti.

Elettrica

Con una batteria da 42 kWh (reali 37,3 kWh) raffreddata a liquido, la Fiat 500 elettrica è in grado di percorrere circa 320 km secondo il ciclo omologativo WLTP. Presso una colonnina ultra fast HPC, l'elettrica italiana è in grado di passare dallo 0 all'80% in poco più di 30 minuti, un tempo che aumenta utilizzando una colonnina in corrente alternata da 22 kW.

