La nuova Abarth 500 elettrica si farà. In arrivo nel 2023 sarà dotata di un powertrain con la stessa tecnologia della 500 elettrica normale ma con più potenza, un sound e un assetto dedicato e un trattamento estetico vicino allo stile delle ultime pepate dello Scorpione.

Questo è quanto affermato da Olivier Francois in una recente intervista ad Autocar Uk, in cui il manager ha rivelato che la realizzazione della prima sportiva elettrica dello Scorpione sta richiedendo più tempo del previsto. Questo sia per via delle aspettative del pubblico molto elevate ma soprattutto perché ogni componente dovrà essere adattato alla nuova potenza, perché la nuova auto non potrà essere una semplice evoluzione estetica sportiva della 500 standard.

Transizione

La transizione energetica che sta interessando l'intero Gruppo Stellantis porterà l'anno prossimo un vento di cambiamento anche nello storico marchio Abarth. Tradizionalmente lo Scorpione continuerà a produrre versioni più spinte delle normali Fiat ma con un focus più diretto sull'elettrico.

Il nuovo progetto della Fiat 500 elettrica si è rivelato in questi primi anni di commercializzazione piuttosto valido, con tecnologia all'avanguardia e una qualità generale piuttosto elevata. Da questa base di partenza nascerà non soltanto la nuova 595 ma anche l'intero nuovo brand fondato da Carlo Abarth nel 1949.

Veloce

La nuova Abarth 500 elettrica, che non è ancora chiaro se manterrà gli storici nomi 595 e 695, secondo indiscrezioni vicine ma non confermate, sarà dotata della stessa batteria da 42 kWh della versione con più autonomia della 500 elettrica standard, come quella del Perché Comprarla Elettrica di InsideEVs.it.

La potenza sarà però ben diversa rispetto ai 118 CV originali. Dovrà infatti essere di almeno 180 o 200 CV, come avevamo immaginato nel nostro primo rendering, per uno 0-100 di almeno 7 o 8 secondi, non superiore.

Al termine dell'intervista il manager del Gruppo ha poi ricordato che per la realizzazione di questa nuova importante sportiva, la prima per il Brand dopo la 124 Spider, sarà presto coinvolta tutta la community di appassionati tramite i canali social. L'arduo obiettivo da raggiungere sarà quello di dimostrare a tutti che elettrico non significa necessariamente lento, anzi.