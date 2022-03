La gamma Abarth si rinnova per il 2022 con quattro livelli di personalizzazione e due motorizzazioni. Nel listino della piccola belva italiana restano le 595 e 695, ognuna disponibile in due configurazioni speciali che esaltano il lato più elegante o sportivo con una dotazione specifica ed esclusiva puntando sempre su carisma e prestazioni.

Turismo e F595

Partendo dall’Abarth 595, questa è disponibile nelle carrozzerie berlina e cabrio con pacchetto 595 Turismo o F595. Secondo la Casa, il primo si rifà “alla tradizione granturismo tipicamente italiana” con elementi di design eleganti come le calotte degli specchietti in cromo satinato, i cerchi in lega da 17” Granturismo, il badge dedicato sul portellone e il rivestimento dei sedili in pelle nera o marrone.

Abarth 595 Turismo

L’F595, invece, è più orientato al mondo racing grazie allo scarico Record Monza Sovrapposto con due coppie di terminali disposti verticalmente. Dotata di valvola di scarico controllabile dal tasto Scorpion sulla plancia, l’Abarth cambia “voce” davvero in un attimo. A completare il pacchetto ci sono anche le sospensioni anteriori Koni, il cruscotto nero opaco, cerchi in lega da 17” con design unico e i badge F595.

Per entrambe le versioni, il motore rimane il 1.4 T-Jet da 165 CV con turbocompressore maggiorato Garrett e cambio manuale a 5 marce (come optional c’è l’automatico a 5 velocità con paddle al volante) per un’accelerazione 0-100 km/h di 7,3 secondi.

La dotazione dell’Abarth 695

Salendo di livello e potenza troviamo l’Abarth 695 nelle declinazioni Turismo e Competizione, anche in questo caso disponibile come berlina o cabrio. Il pacchetto Turismo propone cerchi in lega da 17”, badge 695 Turismo e tetto in vetro apribile. L’abitacolo, invece, è impreziosito dai sedili in pelle nera o marrone e dalla plancia rivestita in alcantara.

Abarth 695 Competizione

Come nella F595, la Competizione equipaggia lo scarico Record Monza Sovrapposto. La dotazione dell'Abarth include anche i sedili Sabelt con cuciture rosse e guscio in carbonio e dà la possibilità di scegliere il differenziale autobloccante meccanico o il cambio sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante.

Abarth 695 Turismo

Sia nella 695 Turismo che nella 695 Competizione, il motore è sempre il 1.4 turbo portato a 180 CV con velocità massima di 225 km/h e scatto 0-100 km/h di 6,7 secondi.

In aggiunta, sia per la 595 che per la 695 sono disponibili altri sette pacchetti speciali che raggruppano gli optional più richiesti (eccetto il Racing Style che è esclusivo per la 695 e che include lo spoiler ad assetto variabile). I prezzi di listino partono da 27.550 euro per la 595 Turismo.