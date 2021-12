Della Abarth F595 abbiamo già parlato qualche mese fa. Una nuova serie speciale della piccola dello scorpione, con motore - il classico 1.4 T-jet - da 165 CV abbinato alla trazione anteriore. Ora la special dello Scorpione diventa ancora più special, con 165 unità disponibili per l'acquisto unicamente sul web.

Un'operazione che permette di mettersi in garage la 500 in versione cattiva a un prezzo di 24.950, vale a dire 1.350 euro in meno rispetto a quella in vendita nei classici store Abarth. Con una dotazione di serie ancora più ricca. Ecco cosa c'è a bordo.

Sa farsi riconoscere

Se già la Abarth F595 "normale" non voleva certo passare inosservata con i dettagli blu in constrasto con la livrea in Grigio Record, la versione Speciale mette in mostra calotte degli specchietti retrovisori, splitter anteriore e pinze freno in giallo. Anche i cerchi da 17" sono nuovi e sfoggiano la tinta Formula nero opaco.

In abitacolo è presente il monitor touch da 7" per il sistema di infotainment Uconnect con navigatore satellitare, accompagnato dal climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, sensore pioggia e sensore crepuscolare. Non mancano naturalmente numerosi dettagli sportivi, già presenti sulla Abarth F595 presentata lo scorso luglio, assieme all'assetto con sospensioni Koni FSD, dischi forati e scarico Record Monza Sovrapposto.

Pronta a correre

I dati ufficiali dicono che la nuova special su base Abarth 500 tocca i 218 km/h di velocità massima, con ripresa da 80 a 120 km/h in 7,8 secondi". Per maggiori informazioni sulla Abarth F595 "Speciale" e per ordinarla, versando una caparra di 500 euro, potete collegarvi al sito ufficiale.