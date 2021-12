Le novità Abarth per il 2022 potrebbero portare una grande rivoluzione nel mondo dello Scorpione, con la sua prima auto elettrica. Un passo epocale per il brand fondato nel 1949 e da sempre specializzato nel vitaminizzare modelli marchiati Fiat e ora concentrato nel "tuning" della Fiat 500.

Anche per questo, la novità più attesa da quando Fiat ha messo in produzione la nuova 500 elettrica è il suo alter-ego con l'emblema dello Scorpione, che dovremmo finalmente vedere o iniziare a vedere, nel 2022, accanto alle edizioni limitate e collezioni speciali dei modelli classici che negli ultimi anni hanno tenuto vivo l'interesse

Ecco dunque cosa potrebbe mostrarci Abarth nel 2022:

Abarth Collezione

Da almeno un decennio a questa parte non passa anno senza che Abarth proponga almeno una serie speciale e non c'è motivo perché nel 2022 le cose vadano diversamente. Si tratta di tirature limitate che vanno da poche centinaia a 2.000 unità per tutto il mondo, e puntualmente registrano il tutto esaurito a tempo di record.

Abarth 695C Edizione Maserati 2012

Dopo le recenti e già ricercatissime Monster Energy Yamaha e Scorpioneoro, F595 e 695 Esseesse Collectors, nel 2022 non sarebbe azzardato aspettarci, ad esempio, una nuova Edizione Maserati, vista l'ultima volta proprio 10 anni fa (qui sopra la "C") e sulla base della precedente serie della 500. Le possibilità per arricchire il calendario delle novità 2022 sono infinite.

Nome Abarth 595/695 "Collezione" 2022 Carrozzeria berlina e cabriolet Motori benzina Data di arrivo primavera Prezzi -

Abarth 595E

La 500 offre due taglie di batteria e altrettante varianti di potenza, materiale su cui lavorare per mettere in pista qualche variante sportiva ce n'è quindi in abbondanza. La Abarth 595E dovrebbe quantomeno eguagliare quella endotermica, spingendo il motore a 140-150 CV a cui corrisponderebbe una bella coppia per accelerazioni 0-100 davvero brucianti.

Abarth 595E

L'unico limite è rappresentato dalla riserva energetica, perché il pianale della 500 elettrica non offre molto spazio per ampliare la batteria e partendo dai 42 kWh del più capace modello di serie occorre un importante lavoro di ottimizzazione, anche del peso, mentre trovare il giusto feeling con telaio dal baricentro così basso potrebbe non essere la parte più difficile di tutta l'operazione. Naturalmente ci saranno berlina e "C", in dubbio la terza variante 3+1.

Nome Abarth 595E (non confermato) Carrozzeria berlina e cabriolet Motori elettrico Data di arrivo seconda metà 2022 Prezzi -

Abarth 659E-sseesse

La gamma elettrica dovrà presto prendere il posto di quella tradizionale e per rendere il più indolore possibile il passaggio niente è meglio che ricalcarla. Quindi, al top ci dovrà essere una Abarth 695E da pista capace di sprigionare l'equivalente elettrico dei 180/200 CV delle più veloci Abarth con motore Turbo e un assetto altrettanto estremo.